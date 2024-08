Escassi toma una tajante decisión tras la infidelidad a María José Suárez con un conocido actor

Mientras disfruta de unas vacaciones en Colombia, la polémica sacude de nuevo a Álvaro Muñoz Escassi. Y es que según Enrique del Pozo, el jinete habría sido desleal a María José Suárez con un importante actor de nuestro país con el que habría tenido "bastantes encuentros afectivos y con mucho sentimiento".

Y aunque por el momento no querría que su identidad saliese a la luz pública porque no quiere ser "el de Escassi", este intérprete -que tendría un físico y una edad similar a la del ex de Lara Dibildos- no descartaría romper su silencio cuando finalice el rodaje de la película en el que está inmerso el próximo mes de octubre, como ha contado el tertuliano en diferentes programas de Mediaset.

Una presunta traición a María José -que por su parte prefiere guardar silencio- a la que Escassi ya ha reaccionado con un contundente mensaje en redes sociales con el que ha dejado entrever la decisión que ha tomado tras los rumores de 'affaire' con un famoso actor.

"Estoy en un momento de mi vida en el que no deseo desgastarme con nada ni con nadie. Ya no me apetece dar explicaciones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias. Mi nivel de tolerancia para ciertas cosas es mínimo, y mi paciencia, casi nula", empieza el texto que ha compartido hace unas horas a través de sus historias de Instagram, en el que también ha revelado su principal prioridad en estos momentos convulsos.

"Solo quiero estar bien, sentirme bien y hacer el bien. No pienso perder mi tiempo con nadie, ni hacérselo perder a alguien más. Prefiero invertir mi energía en lugares y personas que me valoren, que aporten luz y paz a mi vida, y que me llenen de tranquilidad" asegura, sin molestarse en confirmar o negar la información de Enrique del Pozo sobre su nueva infidelidad a María José.