La reacción de Rocío Carrasco tras perder la demanda contra Antonio David: "Me puedo arrepentir de no haberlo hecho antes"

En un giro que ha captado la atención de la crónica social, Rocío Carrasco ha vuelto a la palestra con revelaciones personales en el último episodio del podcast La casa de la vecina, presentado por Nagore Robles en Podimo. La conversación se centra en la experiencia de Carrasco tras el lanzamiento de su polémico documental en 2021, Rocío, contar la verdad para seguir viva, un trabajo que marcó su retorno al ojo público y provocó un cambio significativo en su vida.

Durante la entrevista, Carrasco comentó sobre la necesidad de los "renacimientos" en la vida. "Cuando una vida es intensa y larga, de una manera o de otra creo que siempre nos va a tocar renacer varias veces. A lo mejor no con tanta intensidad ni por unos motivos tan... pero siempre tenemos que ir haciéndolo", reflexionó, subrayando cómo la docuserie le permitió confrontar y superar su dolor.

"Imagen irreal"

La hija de Rocío Jurado también abordó cómo su documental expuso una "imagen irreal" de ella que finalmente tuvo la oportunidad de corregir. Explicó que, a pesar de la diversidad de opiniones que pueda generar, ella necesitaba liberar su verdad: "Se vio lo que era y habrá gente que habrá cambiado de opinión y habrá quien siga por sus santos bemoles creyendo lo mismo, porque le compense o porque no le haya cambiado".

Carrasco también habló de cómo el documental impactó su bienestar personal, afirmando que su decisión de contar su historia fue un acto de auto-cuidado. "Me compensó hacerlo en general. Yo no hice nada por nadie. Se me puede tildar de egoísta, pero lo hice por mí porque yo lo necesitaba. Y si lo que he hecho ha servido para algo, pues me doy por satisfecha", aseguró.

A pesar de estos avances personales, la exesposa de Antonio David Flores enfrenta nuevos desafíos judiciales. Recientemente, fue condenada por no cumplir con el pago de manutención para uno de sus hijos, y el Tribunal Supremo archivó la denuncia contra Flores por presunto maltrato psicológico continuado. Estos temas fueron también parte de su conversación en el podcast, donde reafirmó su postura sobre la verdad y el impacto de su documental.

Finalmente, Carrasco hizo hincapié en su arrepentimiento por el tiempo que permaneció en silencio, y en cómo la decisión de hablar le ha permitido vivir con mayor integridad: "Lo más importante es irse uno a la cama sabiendo que no has hecho daño a nadie. Me puedo arrepentir de no haberlo hecho antes". Con estas palabras, Carrasco reafirma su compromiso con su propia verdad y el significado de su jornada pública, a pesar de las controversias actuales.