Karmele Marchante, de la fama televisiva al mercadillo

Karmele Marchante, recordada por su papel destacado como colaboradora en el programa "Sálvame" durante siete años, ha dado un giro sorprendente a su vida tras abandonar la televisión. Conocida por su presencia carismática en el plató de Telecinco, Karmele ha transitado hacia un nuevo capítulo lleno de cambios significativos, alejándose del bullicio mediático.

Un adiós controvertido

La salida de Karmele de "Sálvame" en 2016 estuvo marcada por desacuerdos y tensiones con sus compañeros de trabajo. Las fricciones internas la llevaron a tomar la difícil decisión de abandonar el programa, lo que desencadenó una serie de cambios en su carrera profesional. A través de sus redes sociales, Karmele ha expresado abiertamente sus críticas hacia algunos excolegas, acusándolos de comportamientos machistas y conductas inapropiadas.

Nuevas aventuras profesionales

Desde su partida de "Sálvame", Karmele ha mantenido un perfil bajo en la televisión, apareciendo esporádicamente. No obstante, se ha anunciado su participación en un próximo concurso de cocina, marcando su regreso a la pequeña pantalla en un formato diferente al que la hizo famosa.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores es su incursión en la venta en mercadillos. Hace unos meses, Karmele decidió vender joyas, zapatos, accesorios y ropa en un mercadillo, una actividad que contrasta con el glamour de su anterior vida televisiva. Esta decisión ha despertado gran curiosidad y ha dado lugar a especulaciones sobre su situación económica.

Ella misma colgó en sus redes sociales la convocatoria de este mercadillo de ropa, zapatos, bolsos, lencería y abalorios. “Os aseguro que flipareis con las joyas y los precios tirados” afirmaba.

Escritora y actriz comprometida

Pero lo cierto es que el mercadillo no es la única fuente de ingresos de Karmele Marchante, quien además Karmele ha dedicado gran parte de su tiempo a su carrera como escritora. Su más reciente libro, "No me callo", refleja su carácter combativo y su compromiso con causas sociales, abordando temas como los derechos humanos y la justicia social. Karmele ha sido una voz fuerte en la lucha por la igualdad y el feminismo.

A sus 77 años, Karmele también ha explorado el mundo de la actuación, formando parte del grupo teatral Acción Comadres. Este proyecto le ha permitido mantenerse activa y conectar con el público desde una nueva perspectiva, demostrando su versatilidad artística.