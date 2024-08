Patricia Pardo y Christian Gálvez dan el siguiente paso: "Recasarse"

Patricia Pardo y Christian Gálvez han sido una de las parejas más destacadas en la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes, que se celebró en 'La Casa de Mónico' en Aravaca, Madrid. Los presentadores han mostrado su amor y complicidad, y no han dudado en compartir detalles íntimos sobre su relación durante el evento.

En un momento de la celebración, Patricia bromeó con la posibilidad de recoger el ramo de novia, diciendo: "Si me cae yo me lo quedo. El ramo para mí, pero ya casarnos, ya estamos requete casados". Christian, con su característico sentido del humor, respondió: "Si hay que recasarse, se recasa uno".

Ambos presentadores han destacado lo que más les gusta del otro. Por su parte, el ex de Almudena Cid describió a su mujer con gran admiración: "Es brillante, es culta, es seria y a la vez es divertida, tiene mala leche cuando hay que tenerla, es blandita cuando es, súper profesional, súper rigurosa, súper exigente. Es la mujer de mi vida, no sé, es que podría empezar, y entonces os perderíais toda la boda". Por su parte, Patricia fue más concisa pero igual de efusiva al describir a su marido: "Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él".

La pareja no solo ha celebrado el amor de los novios, sino también el amor en general, destacando la importancia de compartir momentos especiales con quienes más quieren. La ceremonia ha sido un reflejo del cariño y la admiración que Patricia y Christian tienen el uno por el otro, mientras disfrutaban de la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes.