La reacción de Aitana sobre su relación con Biel Juste

Aitana reaparece tras ser sorprendida en actitud cómplice en Ibiza con el modelo y empresario Biel Juste, con el que está viviendo un verano especial y con el que habría recuperado la sonrisa tras su reciente ruptura con Sebastián Yatra.

Días después de romper a llorar en pleno concierto al cantar el tema que compuso con el colombiano, 'Akureyri', y activar todas las alarmas respecto al fin de su relación con el cantante de 'Vagabundo' al pedir a sus fans que no permitiesen nunca que nadie les dijese que nada es para siempre, Aitana ponía rumbo a la isla pitiusa para olvidarse de su ruptura en compañía de sus mejores amigas.

Y fue precisamente en la noche ibicenca donde se reencontró con Biel, con el que fue relacionada después de pasar Nochevieja juntos en Costa Rica. Aunque se rumoreó que el modelo podría ser el nuevo amor de la catalana tras su ruptura en noviembre de 2023 con Yatra, éste desaparecía de la ecuación cuando la pareja se reconcilió el pasado marzo.

Pero sus caminos han vuelto a cruzarse este verano en Ibiza y parece que se han convertido en inseparables, puesto que el atractivo modelo ha sido pillado conduciendo el coche de Aitana y abandonando la casa que la cantante ha alquilado en la isla para disfrutar de sus vacaciones.

Una incipiente historia de amor que sin embargo se resiste a confirmar por el momento, quizás esperando a que esta se consolide para hacerla pública. La triunfita ha sido sorprendida comprando un helado en un céntrico supermercado de Ibiza y, mezcla de timidez y de vergüenza, ha dejado claro que no va a decir nada sobre su relación con Biel.

"No me lo puedo creer" ha exclamado al ver a las cámaras, tapándose la cara con el bolso en un intento un poco absurdo para que no le preguntasen por su nuevo romance. "No, no, no" ha añadido, evitando confirmar si hay algo entre ella y el modelo catalán.

Esquiva, Aitana se ha dirigido a su coche a paso rápido haciendo oídos sordos a las preguntas y tampoco se ha pronunciado sobre los rumores de relación entre Sebastián y Bu Cuarón -hija del director mexicano Alfonso Cuarón- señalada como la tercera en discordia en su ruptura con el colombiano.