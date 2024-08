La hija de Rocío Carrasco lanza un grito de auxilio en sus redes sociales: "A ver si alguien me puede ayudar lo antes posible"

Rocío Flores ya lleva casi dos años alejada de la televisión. Tras no ser renovada por Telecinco tras todo lo que salió a la luz con el documental de su madre, Rocío Carrasco, el posterior despido de su padre, Antonio David de La fábrica de la Tele (antigua productora de Sálvame) y el bombazo de la separación del mismo de Olga Moreno y el inicio de la relación con la por entonces reportera de Ana Rosa, Marta Riesco.

Tras dejar la televisión Flores se convirtió en toda una it girl, desarrollando su faceta de influencer en Instagram y llegando a rozar el millón de seguidores.Ahora, Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Framasi. Tal y como cuenta la propia compañía en su página web, "Farmasi es un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios".

En cuanto a su vida privada, Flores continúa con su novio y vive en Málaga. Además, desde hace unos meses, ha llegado a su hogar un nuevo miembro. Se trata de su perrita Roma a la que quiere como una hija. Incluso ella misma se llama "mamá", cuando habla de ella. Hace unos días Rocío colgaba un storie en el que aparecía abrazando a su "hija", la perrita Roma. Rocío Flores acompaña la fotografía con un pequeño texto en el que dice "te voy a echar mucho de menos, es el primer viaje que voy a hacer desde que Roma llegó a casa y me muero de la pena". Además, recientemente también ha publicado otra en lo que demuestra lo buena que es y la conexión que hay entre ambas. "Roma tiene 5 meses y la he llevado dos veces a que la bañen y la pobre lo pasa fatal, pues después de un buen baño en la playa he decidido meterla en mi bañera y bañarla yo. Si alguien me dice que iba a ser capaz de hacerlo y sola, no lo creo, se ha portado demasiado bien, me siento orgullosa de mí misma ROMA bañada y secada con éxito si eres mamá perruna y me estás leyendo, es un proceso y no es fácil tener un cachorro pero merece la pena", escribía.

Ayuda en redes sociales

Roma es uno de los grandes amores de Rocío, que es una confesa amante de los animales. De hecho, la hija de Rocío Carrasco ha pedido ayuda a través de sus stories de Instagram. Flores ha comentado que un "pollito ha caído en su patio y que Roma se lo ha metido en la boca. Me he dado cuenta y se lo he quitado, pero parecía que el pollito respiraba mal y no puede volar", comentaba.

En un segundo storie, la hermano de David Flores ha asegurado que ha recibido cientos de mensajes de ayuda y que el pollito parece que "puede volar".