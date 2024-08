Rocío Carrasco habla de la reconciliación son su hija: "La tormenta ya pasó"

Rocío Carrasco lleva 25 años junto a Fidel Albiac. Un cuarto de siglo de relación no exenta de polémica y que siempre ha estado en el foco mediático, siendo duramente criticada por la familia de 'la más grande' pero que a pesar de todo, se ha mantenido a flote a pesar de los comentarios del tío de Rocío Carrasco, Amador Mohedano, Gloria Camila Ortega o Rosa Benito.

Hace 8 años que pasaron por el altar. Una ceremonia civil que contó con la presencia de amigos cercanos a la pareja. Ahora, Fidel y Rocío pasan de nuevo por la vicaría, aunque esta vez será en un acto religioso para conmemorar su cuarto de siglo juntos. La hija de Rocío Jurado decidía dar un paso más en su relación con Fidel Albiac hace ya ocho años, dando un emotivo 'sí, quiero' a su chico tras más de 17 años juntos. Una ceremonia civil marcada por la ausencia de la familia de ella, que se celebraba el 7 de septiembre de 2016 bajo la atenta mirada de seres queridos y amigos más cercanos en la finca Valdepalacios, un hotel de cinco estrellas situado en Toledo. Ahora, cuando se cumplen 25 años del inicio de su historia de amor, la pareja quiere celebrarlo pasando por el altar.

Rocío Carrasco ha anunciado, así, que se casará por la Iglesia con Fidel Albiac para celebrar sus 'bodas de plata', una noticia que ha compartido Lecturas mostrando la ilusión de la presentadora: "Igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo. Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia".

Su entrevista

Rocío Carrasco ha tenido una vida complicada, pero ahora, desde la madurez, asegura que va siendo cada vez más feliz, algo para lo que su marido tiene mucho que ver. Así lo confesaba ella misma en una de sus últimas intervenciones públicas: "Llevo tiempo feliz, hay muchas parcelas de tu vida que te aportan felicidad. Me ha costado ser feliz. Yo no puedo decir que sea feliz, hay cosas que no voy a poder cambiar y me tengo que acostumbrar a vivir así. Una parte te va dejando camino a que puedas ser feliz. Eso está muy bien", confesaba.

En el diario El Mundo, ha hablado en una entrevista reciente sobre lo que ha supuesto la docuserie que estrenó en Telecincio hablando de su exmarido, Antoni David, sus dos hijos, Rocío y David y la relación con la familia Mohedano. "Hacerlo fue terapéutico. Y se levantó la losa del pecho". También a pregunta de la periodista, ha querido sincerarse sobre qué le diría a sus padres si tuviera oportunidad de hablar con ellos. "Les diría que la tormenta ya pasó. Que ya estoy bien. Que estén tranquilos".