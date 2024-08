Victoria Federica: “Estoy muy orgullosa de lo que mi abuelo ha representado en la historia de España”

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, nieta del rey emérito Juan Carlos I y sobrina del actual monarca Felipe VI, ha protagonizado la portada digital de septiembre de Harper’s Bazar. A sus 23 años, la joven aristócrata está decidida a hacerse un nombre en el mundo de la moda, un ámbito que siempre le ha apasionado y en el que comienza a destacar.

En una entrevista sincera y reflexiva, Victoria Federica compartió su visión sobre la fama que la ha acompañado desde su infancia y cómo ha aprendido a manejar las críticas y el escrutinio público. “Siempre habrá alguien que quiera hablar de ti y no todo va a ser bueno”, comentó, mostrando una actitud madura y serena ante los desafíos de su posición.

Desde que hizo pública su cuenta de Instagram en 2021, Victoria Federica ha ido construyendo una identidad propia, alejándose del anonimato que solía acompañar a los miembros de la familia real española. Este paso, aunque no exento de controversia, le ha permitido ganar madurez y estabilidad profesional. "Creo que hacerlo me ha dado una madurez y una estabilidad a nivel profesional que me hacía falta", confesó.

La moda, una pasión heredada en gran parte de su padre, Jaime de Marichalar, consejero en el grupo LVMH, ha sido una constante en su vida. En la sesión de fotos para Harper’s Bazaar, Victoria se mostró segura y confiada, luciendo imponentes diseños de firmas como Prada y Loewe, recreando fotografías míticas de la historia de la moda, junto a elementos de la tauromaquia, otra de sus grandes pasiones.

Victoria Federica también habló con especial emoción sobre su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, a quien considera una figura fundamental en su vida. "Mi abuelo es una persona maravillosa y fundamental en mi vida. Estoy especialmente orgullosa de lo que ha representado en la historia de España", declaró con admiración. Para ella, el legado de su abuelo y su entrega a los demás son ejemplos que la inspiran y que han dejado una huella imborrable en su vida. Su vínculo con él no solo es familiar, sino también una fuente de valores y enseñanzas que ella aprecia profundamente.

A pesar de su timidez, Victoria Federica está dando pasos firmes en su evolución personal y profesional, y no teme abordar temas como su vida espiritual o la importancia de pedir ayuda cuando es necesario. Además, sigue siendo una figura cercana a su familia, a la que considera el pilar fundamental de su vida.

Con una carrera en la moda que apenas comienza, Victoria Federica parece decidida a hacer su propio camino, manteniendo siempre presentes los valores de humildad y tradición que su familia le ha inculcado.