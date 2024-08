La nueva joven ilusión de Juan Ortega un año después del plantón a su novia en el altar

El torero Juan Ortega ha vuelto a encontrar el amor tras el escándalo mediático que protagonizó a finales de 2023, cuando, pocas horas antes de su boda, decidió cancelar el enlace con su novia de toda la vida en Jerez de la Frontera. Según reveló el programa 'Fiesta', el sevillano mantiene desde hace dos o tres meses una discreta relación con una joven vinculada al mundo taurino, en lo que sería un nuevo capítulo en su vida sentimental.

El pasado 2 de diciembre, Ortega sorprendió al tomar la decisión de abandonar a su entonces pareja en el altar. Este inesperado "plantón" desató un auténtico terremoto mediático, siendo uno de los sucesos más comentados de finales del año. Dos meses después de aquella impactante "espantá", el torero rompió su silencio en una entrevista con Carlos Herrera en COPE, donde ofreció disculpas públicas a su exnovia. En su confesión, explicó que aunque no se arrepiente de haber cancelado la boda, sí lamenta el modo en que lo hizo: "Venía arrastrando una serie de problemas y dudas que no supe resolver. Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en que la tomé". El torero reconoció que cancelar la boda apenas unas horas antes del enlace, con todo organizado, causó un gran dolor y trastorno: "El dolor habría sido el mismo aunque lo hubiese hecho semanas antes, porque no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren, pero las circunstancias habrían sido distintas".

Tras ese difícil momento, Juan Ortega buscó consuelo en su familia, sus amigos cercanos y su carrera taurina. Ahora, ocho meses después, parece haber dejado atrás aquel doloroso capítulo, encontrando una nueva ilusión en el amor.

Según la periodista Mónica Vergara, Ortega estaría saliendo con una joven de buena familia, estrechamente relacionada tanto con el mundo del campo y del toro como con la gestión de plazas taurinas. De hecho, esta familia estaría vinculada a la emblemática plaza de toros de Las Ventas. "No me consta que se conocieran antes, ha sido ahora, que Juan está más involucrado, cuando ha conocido a esta familia, que además es muy importante empresarialmente", comentó Vergara.

Por el momento, no se conocen más detalles sobre esta incipiente relación, que Ortega ha preferido mantener bajo perfil mientras continúa centrado en su temporada taurina.