Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa Quintana: "Deja a Pedro Sánchez tranquilo"

Durante la primera emisión de la segunda temporada de 'TardeAR', Jorge Javier Vázquez protagonizó un encuentro destacado con Ana Rosa Quintana. El presentador aprovechó el cara a cara para abordar temas polémicos y realizar dos peticiones muy directas a la famosa presentadora, que generaron reacciones entre el público.

En un momento clave de la conversación, Vázquez se dirigió a Quintana de manera amistosa pero firme: "Vengo con una petición para ti", dijo mientras sostenía la mano de su compañera. Acto seguido, añadió con tono humorístico, "cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí. Pero Ana Rosa, mírame a los ojos: deja en paz a Pedro Sánchez". Este comentario desató risas en el plató, mientras Vázquez argumentaba que el actual presidente del Gobierno "seguirá en su puesto". Además, comparó la relación de Quintana con Sánchez con su propio sentimiento hacia Isabel Díaz Ayuso: "A ti te pasa lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto".

La respuesta de Quintana no se hizo esperar: "Pero si a mí me da igual Pedro Sánchez", aseguró la presentadora, aunque no convenció del todo a su interlocutor. Luego, matizó que su descontento radicaba en "lo que está haciendo para mantenerse en la Moncloa". Esto llevó a un intercambio de opiniones, donde Quintana defendió que durante los dieciocho años que habló de política en las mañanas, su opinión interesó a muchos. "Si tú puedes escribir lo que te da la gana en Lecturas, ¿por qué yo no puedo dar mi opinión?", replicó la madrileña.

El diálogo continuó con Vázquez lanzando una segunda petición. Esta vez, la solicitud surgió con un tono más personal: "Por favor, una vez a la semana, no hables de okupas. Mi madre tiene miedo de salir a la calle por lo que dices". Quintana, fiel a su estilo, replicó con una sugerencia: "Pues tu madre debería manifestarse para que cambien la ley". Vázquez, divertido, concluyó: "Sí, claro, con los 85 años que tiene, no creo que se ponga a manifestarse ahora".

El encuentro dejó claro que, a pesar de las diferencias de opinión, la complicidad y el humor entre ambos presentadores siguen siendo protagonistas en sus intercambios televisivos.