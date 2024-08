Sebastián Yatra habla por primera vez sobre su ruptura con Aitana: "Estamos para enfrentarnos a cada emoción"

Sebastián Yatra ha hablado por primera vez desde que terminó su relación con Aitana Ocaña. El cantante colombiano ofreció su único concierto por España durante este verano, y en el mismo nos dejó varias pistas que terminan por confirmar lo que era un secreto a voces, su ruptura con la cantante española.

Yatra cantó sus canciones más conocidas, e hizo que el público disfrutase de un gran concierto, aunque salió con más de 40 minutos de retraso. Sin embargo, hubo un tema que no interpretó, 'Akureyri', una canción que tiene con Aitana. Esto fue definitivamente su confirmación de ruptura, algo que no había hecho hasta ahora.

"Lo bueno, lo malo..."

Pero, además, el cantante colombiano dijo unas palabras que no hicieron sino confirmar más aún los rumores, que son prácticamente una realidad, de ruptura. "Todos aquí en este mundo estamos para enfrentarnos a cada emoción, aceptándola, abrazándola, lo bueno, lo malo...", decía Yatra.

Aitana cumpliendo un sueño

Mientras tanto, la estrella española de la música, se encontraba en Múnich, disfrutando del concierto de una de sus cantantes favoritas y cumpliendo uno de sus sueños. Además, ha compartido algún vídeo en Instagram, entre los que se encuentra uno en el que se le ve llorando, emocionada por ver a la cantante británica en directo. De todas maneras, estas lágrimas bien podrían reflejar también la tristeza que puede sentir la estrella española tras su ruptura con Sebastián Yatra.

Además, en otro de los vídeos que ha compartido, Aitana aparece cantando la canción 'Someone like you', en concreto una parte de la canción que dice: "No importa, encontraré a alguien como tú, no deseo nada más que lo mejor para ti también". Un mensaje que también podría ir dedicado hacia Sebastián Yatra.

Por otra parte, ha acompañado el post con un texto que dice: "hoy he visto a la segunda mujer de mi vida (después de mi madre claro), quien me conoce sabe lo que significa esto para mí. En fin, todo se resume en el tercer vídeo".