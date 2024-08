Omar Montes pierde su vuelo por atender a una fan y arremete contra la aerolínea: "Canalla"

El conocido cantante español, Omar Montes, siempre ha destacado por su cercanía con sus seguidores, aunque esta vez su amabilidad le jugó una mala pasada. El artista se encontraba en el aeropuerto de Barcelona listo para volar a Marbella, donde tenía previsto participar en el Starlite Festival. Sin embargo, un gesto amable con una fan en silla de ruedas le costó perder su vuelo.

El exboxeador se detuvo unos minutos para firmar un autógrafo y charlar con la seguidora, un tiempo que resultó crucial. Mientras atendía a la señora, las puertas de embarque se cerraron, dejándolo sin opción de abordar el avión. Desesperado, Montes consideró incluso viajar en coche desde Barcelona hasta Marbella. "Lo que gano por cantar, lo tengo que pagar en multas", comentó con frustración.

Aunque reconoce que llegó tarde al embarque, Omar Montes no dudó en señalar a la aerolínea Vueling y a sus trabajadores por no haberle avisado a tiempo. Según el artista, un empleado de la compañía estaba a su lado y pudo haberle dado una advertencia, pero en lugar de eso, simplemente cerró la puerta.

Enfado

Montes no se quedó callado y expresó su enfado en redes sociales, llegando a calificar al trabajador de "canalla". En un video que compartió, criticó duramente la actitud del empleado y lamentó la situación.

Finalmente, aunque tuvo que alquilar un jet privado que le costó una fortuna, Omar Montes logró llegar a tiempo para su presentación en el festival. Sin embargo, antes de empezar su actuación, el cantante no perdió la oportunidad de dedicar unas palabras a la aerolínea, expresando su descontento de manera contundente.

"Me han dejado tirado los de Vueling. Tirado, roto, podrido, partido en Barcelona. Me han dejado fatal, tirado, llorando. He tenido que alquilar un jet que me ha costado lo que he cobrado en el Starlite. Me lo he gastado para estar con todos vosotros, ¿vale? pero que sepáis que hoy estoy aquí gratis, pero me da igual. Yo lo gozo por estar aquí con ustedes, así que vamos a dedicarle esto a la p*** madre de Vueling", decía antes de empezar a cantar.