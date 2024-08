¿Son malas las freidoras de aire? Boticaria García aclara su confuso mensaje

En los últimos días, las redes sociales y foros de nutrición han sido inundados con debates sobre las freidoras de aire, tras una afirmación que generó controversia: “¿Son realmente malas las freidoras de aire?”. Este interrogante ha llevado a la confusión entre muchos consumidores, en especial después de que se malinterpretaran las palabras de la divulgadora y farmacéutica Boticaria García.

La verdad detrás de las freidoras de aire

Las freidoras de aire, que utilizan aire caliente para cocinar los alimentos de manera similar a un horno, se han convertido en un electrodoméstico muy popular en los hogares españoles. Su promesa de preparar platos "fritos" con poco o nada de aceite ha atraído a quienes buscan opciones más saludables sin sacrificar el sabor. Sin embargo, como explica Boticaria García, la clave está en cómo se utiliza este aparato.

Durante su participación en el programa de televisión ‘Zapeando’, Marián García, más conocida como Boticaria García, abordó las ventajas y desventajas de las freidoras de aire. Destacó que, en comparación con las freidoras tradicionales, las de aire reducen significativamente la cantidad de aceite utilizado, lo que a su vez disminuye la ingesta de grasas saturadas y sustancias tóxicas como la acrilamida, un compuesto potencialmente cancerígeno que se forma cuando los alimentos ricos en carbohidratos se cocinan a altas temperaturas.

El malentendido

A pesar de sus declaraciones equilibradas, una frase específica de su intervención fue malinterpretada y sacada de contexto: “Si no comes muchos fritos y empiezas a dejar de cocinar al vapor o a comer verdura fresca por meterlas en el cacharro, ya que lo tienes, pues no”. Este comentario fue utilizado para crear titulares sensacionalistas como “Adiós a la freidora de aire: este es el motivo por el que los expertos recomiendan retirarla”, lo cual distorsionó completamente su mensaje.

Lo que Boticaria García realmente quería destacar es que el uso de la freidora de aire no debería reemplazar otras formas de cocinar saludables, como al vapor o a la plancha, especialmente si los alimentos que se introducen en ella son ultraprocesados, como croquetas industriales o calamares a la romana. Es decir, aunque la freidora de aire es una herramienta útil, no convierte automáticamente a alimentos poco saludables en opciones recomendables.

Un llamado a la moderación

Boticaria García ha aclarado en sus redes sociales que no está en contra de las freidoras de aire. De hecho, sostiene que son una excelente alternativa a las freidoras tradicionales siempre y cuando se utilicen de manera adecuada y con alimentos saludables. Por ejemplo, preparar verduras, pollo o pescado en la freidora de aire es una opción válida y recomendable.

"El problema no es la freidora de aire en sí, sino lo que pones en ella", subrayó García en una reciente publicación en Instagram. Así, insiste en que el equilibrio en la dieta es esencial y que la freidora de aire no debe ser vista como una herramienta mágica que convierte cualquier alimento en saludable.

En resumen, las freidoras de aire pueden ser un aliado en la cocina saludable, siempre que se utilicen con sentido común. La clave está en mantener una dieta equilibrada, rica en verduras frescas, proteínas magras y grasas saludables, sin caer en el error de pensar que cualquier alimento cocinado en una freidora de aire será beneficioso para la salud.