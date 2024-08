La broma de María del Monte que ha puesto a Antonio Tejado al límite

Un año después del violento robo a su vivienda de Sevilla, María del Monte ha sorprendido con una broma en su último concierto sobre el que sin duda ha sido el episodio más traumático de su vida. Y es que demostrando que cada vez está mejor psicológicamente e intentando quitar hierro al asalto en el que les robaron a Inmaculada Casal y a ella todas sus joyas y su colección de relojes de alta gama, la artista hacía un chascarrillo sobre el tema al pedir a una amiga que llevase su reloj al camerino: "Toma, que se me ha olvidado quitármelo. ¡Para uno que me queda!", exclamaba entre risas antes de confesar que en "la vida hay que tomarse las cosas como vengan, aceptarlas y no luchar contra ellas".

Una broma que parece no haber hecho ninguna gracia a Antonio Tejado, que ha pegado un acelerón con su moto al salir de su casa este viernes cuando le hemos preguntado por las declaraciones de su tía, en las que muchos han visto un dardo hacia él por su presunta implicación en el robo como autor intelectual.

Desde que salió de prisión en libertad provisional el pasado 20 de mayo, el sobrino de María del Monte ha mantenido un perfil bajo ante las cámaras, y en cada una de sus escasas apariciones se ha mostrado esquivo, muy serio y en absoluto silencio.

Y así va a seguir siendo, ya que a pesar de su ruptura con su tía y de los rumores que han circulado sobre él en los últimos meses, prefiere hacer oídos sordos y no decir nada hasta que se celebre el juicio, previsiblemente en marzo de 2025.