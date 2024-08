Melyssa Pinto en shock tras sufrir un robo en el tren: "Estoy desesperada"

La influencer y exconcursante de La Isla de las Tentaciones, Melyssa Pinto, ha compartido con sus seguidores un angustioso momento tras sufrir un robo durante un viaje en tren. La joven catalana, conocida por su participación en varios programas televisivos y su presencia en redes sociales, ha mostrado su desesperación a través de un vídeo en Instagram, donde, entre lágrimas, ha solicitado ayuda a sus seguidores para recuperar sus pertenencias.

Melyssa se encontraba de camino a la Costa Brava, donde planeaba desconectar antes de retomar su rutina diaria. Después de despedirse de su pareja, Marco Panosian, la joven abordó un tren de alta velocidad desde Madrid, sin imaginar que este viaje terminaría siendo una pesadilla.

La influencer relató que, al bajar del tren, se dio cuenta de que su maleta, que contenía objetos de lujo y otras pertenencias personales, había desaparecido. A pesar de preguntar a otros pasajeros, quienes confirmaron haber visto la maleta, esta no aparecía por ningún lado.

Con la voz entrecortada, Melyssa explicó en su vídeo que un testigo le había informado de que un hombre, con gorra y barba, tomó su maleta y descendió del tren en la estación de Sant Celoni. "Es una maleta Guess, de color marrón, llena de logotipos", detalló, esperando que alguien pudiera darle más pistas sobre su paradero. La joven rompía a llorar, mientras se dirigía a los seguidores visiblemente nerviosa. “Dentro llevaba un bolso bastante caro y estoy agobiada”

Desesperada, la joven pidió ayuda no solo a sus seguidores, sino que también tomó la decisión de dirigirse a la policía para denunciar el robo y solicitar que revisen las cámaras de seguridad de la estación. "Aunque me han dicho que no se puede hacer mucho, no me voy a rendir", declaró, visiblemente afectada por la situación.