Antonio David ataca a Sofía y Kiko: “Explicad por qué el padre de Kiko ha estado tantos años en prisión…”

En una nueva polémica en el mundo de la televisión, Antonio David Flores ha vuelto a ser noticia al lanzar duras críticas contra Sofía Suescun. Tras la reaparición de un antiguo vídeo, el exguardia civil no ha perdido la oportunidad para arremeter contra la mediática figura.

El vídeo en cuestión muestra un tenso enfrentamiento televisivo entre Sofía Suescun y Rocío Flores, hija de Antonio David. En las imágenes, Suescun hacía comentarios que no han envejecido bien con el tiempo, dirigidos a Rocío: “Más de dos días no estoy separada de mi madre, no como tú, que llevas 8 o 10 años. Y la dejas abandonada en Nochebuena. Así que no vayamos con la coronita de Santa Rocío”.

Estas palabras, que en su momento generaron controversia, han vuelto a captar la atención del público tras ser compartidas en redes sociales. Antonio David Flores, al descubrir el vídeo, no dudó en expresar su opinión de forma tajante en su canal de YouTube: "Ese vídeo que ha salido, no lo había visto antes, pero evidencia que el karma llegó".

El padre de Rocío Flores aprovechó para criticar no solo este episodio, sino también la situación actual de Sofía con su madre, Maite Galdeano. Según él, la relación entre madre e hija está llena de contradicciones y falta de autenticidad. "Tienes poca credibilidad, porque lo que cuentas es lo que has leído en manuales de relaciones tóxicas. Manifiestas poco sentimiento, poca emoción", afirmó Flores.

Además, Antonio David no se contuvo en sus críticas hacia la personalidad de Suescun y su vida pública. "Has demostrado que eres una excelente heredera de las formas de tu papá, ese que repudias, y de tu mamá. Llevas muchos años maquillando una vida triste, oscura", añadió con dureza.

Incluso llegó a tildar a Sofía de “indigente emocional e intelectual”, extendiendo sus comentarios despectivos hacia su pareja, Kiko Jiménez. Para él, ambos son "montajistas, bastante burdos, vuestra vida es de mierda y de mentira".

El exmarido de Rocío Carrasco concluyó su ataque sugiriendo a la pareja que sigan vendiendo sus miserias, afirmando que es la única manera que tienen de ocultar la "tristeza" de sus vidas. En tono sarcástico, les animó: "Ahora podéis vender los malos tratos de tu padre. Y también podéis explicar la razón por la que el papá de Kiko ha estado tantos años en prisión".

Con estas declaraciones, Antonio David Flores vuelve a protagonizar titulares, manteniendo su presencia en el foco mediático con sus polémicas y duras críticas hacia Sofía Suescun.