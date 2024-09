Sale a la luz la razón de la ruptura entre Adara Molinero y Ghita

Adara Molinero brilló con luz propia en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria, donde se convirtió en una de las figuras más comentadas de la noche. La ganadora de 'GH VIP' asistió al evento junto a su amiga Marta Peñate para participar en la presentación de la nueva temporada de 'Gran Hermano', que está próxima a estrenarse en Telecinco. Durante el panel, Adara sorprendió a todos con unas revelaciones sobre su reciente soltería, tras su ruptura con Álex Ghita, quien también fue su entrenador personal. Esta separación ha generado controversia, involucrando a Miguel Frigenti y Jonan Wiergo.

La influencer no solo capturó la atención con un look impresionante de transparencias, que resaltaba su faceta más sensual, sino también por sus declaraciones que no pasaron desapercibidas. Al hacer un repaso de su experiencia en la casa de Guadalix de la Sierra, donde ha vivido en varias ocasiones, Adara aprovechó la oportunidad para confirmar su situación sentimental actual tras el final de su relación con Ghita.

"He reído, he llorado, me he enamorado varias veces, me he separado..."

Adara Molinero recordó con cariño sus participaciones en 'Gran Hermano'. Ingresó por primera vez en 2016, volvió como concursante en 'GH VIP' en 2019, donde se coronó ganadora, y finalmente, participó en 'Secret Story' en 2021. Esos momentos han sido inolvidables tanto para la audiencia como para ella, quien los considera parte fundamental de su vida. En tono jocoso, Adara confesó: "He reído, he llorado, me he enamorado varias veces, me he separado...", provocando risas entre los presentes.

El conductor del evento, Jorge Javier, no perdió la oportunidad de profundizar y le preguntó: "Pero Adara, ¿podrías decir cuántas veces te has enamorado en la casa?". A lo que la ganadora de 'GH VIP' respondió con humor: "A ver, no tantas... tres", tras hacer una cuenta con los dedos. A esto, Marta Peñate agregó: "Estamos esperando otro 'Gran Hermano' para que se vuelva a enamorar", a lo que Adara no dudó en responder: "Pues sí, ahora sería mi momento porque estoy soltera".

Estas declaraciones de Adara confirman de manera oficial su separación de Álex Ghita, un rumor que circulaba en los últimos días. Este final inesperado ha arrastrado a terceros, como Miguel Frigenti, quien aseguró en 'Socialité Club' que en el pasado intercambió mensajes de coqueteo con Ghita. Por otro lado, la relación entre Adara y Jonan Wiergo también se ha visto afectada, ya que, según el periodista Javi de Hoyos, la ruptura habría sido provocada por unos mensajes que la influencer descubrió entre su ahora ex y Wiergo. "Me consta que está enfadada y que está haciendo movimientos para picarle y tocarle el orgullo", reveló el periodista.

La noticia ha dejado a muchos sorprendidos, y sin duda, Adara Molinero continúa siendo una de las figuras más mediáticas y comentadas dentro y fuera de la casa de 'Gran Hermano'.