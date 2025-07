Michu, exnovia de José Fernando y madre de su hija Rocío, hallada muerta en su domicilio a los 33 años

Michu, expareja de José Fernando Ortega Mohedano y madre de su hija Rocío (7) -única nieta de José Ortega Cano- ha fallecido en la noche de este lunes en su domicilio en su localidad natal de Cádiz. María Rodríguez Gamaza tenía 33 años y, como adelanta la revista 'Semana', ha sido hallada sin vida en la casa en la que residía junto a su pequeña. Por el momento se desconocen las causas de su muerte, aunque todo apunta a los problemas de corazón que padecía.

Michu sufría una enfermedad cardíaca congénita de nacimiento por la que fue intervenida en 2018, un año después de convertirse en madre con José Fernando. La gaditana tenía reconocida una discapacidad del 38% por sus problemas de corazón, y en los últimos años había sido operada en varias ocasiones con el fin de mejorar su calidad de vida -ya que tenía ciertas limitaciones físicas- y retrasar en la medida de lo posible un posible transplante de corazón. Y, lamentablemente, este habría sido el motivo de su repentino fallecimiento a falta de la autopsia que lo determine.

Su historia con José Fernando

La historia de amor de la joven y el hijo de Rocío Jurado comenzó en 2013, cuando se conocieron en una discoteca. Una relación repleta de altibajos e idas y venidas, fruto de la cual nació su primera y única hija, a la que pusieron Rocío en honor a su abuela paterna, en mayo de 2017. A principios de 2024 la pareja decidió darse una nueva oportunidad y Michu se quedó embarazada, aunque poco después rompían definitivamente tras una infidelidad de José Fernando.

En mayo de ese mismo año, la gaditana se vio obligada a interrumpir su embarazo por sus problemas de salud. "No tenía elección. Fue el Día de la Mujer, no voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida... Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado", revelaba entonces destrozada en una exclusiva en la revista 'Semana'.

Trabajo

Alejada del foco mediático desde entonces, Michu residía en un pueblo de Cádiz y, centrada en su hija Rocío -de la que se mostraba orgullosa en redes sociales, donde era muy activa- trabajaba como consultora de una empresa de productos cosméticos en la que también trabaja Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco.