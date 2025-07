Frank Blanco da la clave de la ruptura de Escassi y Sheila Casas

Al frente en solitario de 'TardeAR' mientras su compañra Verónica Dulanto disfruta de sus vacaciones en Ibiza con su marido, Frank Blanco ha disfrutado este martes de un plan muy especial en compañía de su familia, el estreno de la nueva película de 'Superman' y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre su sorpresa cuando Álvaro Muñoz Escassi anunció -minutos después de haber regresado a su programa tras su paso por 'Supervivientes', su ruptura con Sheila Casas- a través de redes sociales tras haber respondido con naturalidad a las preguntas sobre su relación con la influencer.

"Bueno, yo me quedé con cara de tonto. Ya lo he dicho públicamente, no me escondo y se lo he dicho a él" ha reconocido, revelando que tras hablar con el jinete ha descubierto la clave del fin de su historia de amor: "Tiene que ser muy difícil volver de tres meses y supongo que nosotros, como aquí no nos enteramos de cómo se pasa allí (en Honduras) no nos hacemos a la idea de lo difícil que tiene que ser el adaptarse. Pero tanto para la persona que ha estado fuera, como la que se ha quedado aquí, ¿no?".

Frank Blanco en 'Tardear' / Telecinco

"Yo entiendo que bueno, puedes volver al mismo punto o a lo mejor estás en puntos diferentes. Creo que un poco los dos se han encontrado con eso, pero les deseo que sean muy felices juntos o por separado. Yo les quiero mucho a los dos. Con él es verdad que me he visto más, he coincidido mucho más, es un tío que se hace querer y por eso que les deseo lo mejor a los dos, si es que al final las relaciones van y vienen y si pasado mañana vuelven a estar juntos, pues a por ello" apunta.

Como nos ha contado, nada más anunciar su ruptura en su cuenta de Instagram, Álvaro "me mandó un mensaje enseguida justificándome el por qué en plató había dicho una cosa y había salido este comunicado. Pero no hace falta disculparse".

"Yo lo que creo es que realmente ni siquiera habían previsto que eso fuese así, pero oye, cada pareja es un mundo y al final resultó que lo contaron de ese modo y en ese momento" añade, dejando entrever que al reaparecer en 'TardeAR' el jinete no tenía planeado aún hacer público el fin de su relación.

Dando la cara por Escassi, Frank está convencido de que el andaluz no le ha sido infiel a Sheila "aunque su fama le precede". "Si es que no ha tenido tiempo, y además los dos dicen que se quieren mucho. Ellos sabrán ese desajuste de pillarse en puntos diferentes, yo creo que es eso y a mí no me sorprendería, que cualquier día, sí, no me sorprendería" se moja, sin descartar una reconciliación.

Romance nuevo

"A ver si hay segunda parte, y sino, lo que te digo, a seguir probando. Un romance nuevo a mí me va bien, que también es contenido para 'TardeAR'. De hecho, estoy pensando ahora, no sé qué daría más audiencia, que volvieran o los nuevos romances" bromea entre risas.

Cambiando de tema, Frank ha aplaudido que Terelu Campos vaya a ser la sustituta de Emma García como presentadora de 'Fiesta' durante sus vacaciones de verano: "Ya era hora. A ver, Terelu es que vale para todo. Terelu es una excelente colaboradora, pero es que es una excelente presentadora y esto no se nos puede olvidar. Con lo cual, a mí todo lo que sea que Terelu ocupe la situación de un presentador, como espectador me va a tener ahí y como compañero también", recoge Europa Press.