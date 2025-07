Pelayo Díaz habla sobre su relación con Pablo Alborán: "Abrir un capítulo de mi vida"

Hace algunos años, Pelayo Díaz y Pablo Alborán sorprendían a sus seguidores colgando en redes sociales un vídeo de ambos juntos en el que solo se escuchaba sus voces... lo que desencadenó una oleada de comentarios y rumores de una posible relación sentimental.

Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado públicamente de ello. Por un lado, el artista siempre ha reservado su vida amorosa de cara a los medios de comunicación y, por su parte, el diseñador siempre escoge muy bien los temas que tratar en sus entrevistas.

El pasado viernes, Pelayo acudía al programa '¡De viernes!' y se le preguntó por ello, pero lejos de confesar qué relación hubo con el artista, el invitado confesaba que "es un tema del que me han preguntado muchas veces".

El exconcursante de 'Supervivientes' desvelaba que "no es un tema que yo esté preparado para hablar ahora" porque "cada uno tiene un momento para hablar, para abrir como un capítulo de su vida y hasta ahora no me veo como que es el momento de hablar de eso".

Sin embargo, Pelayo dejaba en el aire si algún día se atreverá a contar públicamente lo que tuvo o no con Alborán en el pasado: "'Igual no lo va a ser nunca porque creo que también es bonito guardarse cosas para uno mismo".

Apoyo a Montoya

Cambiando de tema, el influencer ha mostrado su apoyo a su compañero José Carlos Montoya tras alejarse del foco mediático después de 'Supervivientes' por su salud mental. "Yo creo que si eso es lo que él necesita, todos tenemos que respetarlo. Por mi parte, todo mi apoyo. Creo que él ha sido muy inteligente, me estoy sorprendiendo hasta de mis propias palabras, pero creo que ha sido muy inteligente de dar un paso atrás y decir 'un momento, igual no me encuentro tan bien o no estoy viviendo el momento que querría vivir o no lo estoy viviendo como quiero', y creo que mira, al margen de haber sido enemigos o aliados, creo que aquí todos tenemos que tener un poco de... Pues eso, tenemos que ser personas, ¿no? Y yo, si estuviera en su lugar, también me gustaría que me entendieran, así que espero que sea un comunicado honesto y que no sea algo como para darse más bombo a sí mismo" apunta.

Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente y Pelayo deja claro que no se tomaría nada con Montoya para acercar posturas tras los enfrentamientos que tuvieron durante el reality: "Yo no tengo ningún mal rollo, lo que pasa es que lo que no tengo es nada de que hablar... O sea, no, que no tengo mucha conversación con él, ya lo intenté durante tres meses, entonces, ¿qué sentido tendría ahora sentarnos a tomar algo? No, yo creo que él en su mundo, yo en el mío. Y no pasa nada".

"Un reality nos juntó, se intentó... Y yo no creo que él vaya a ser diferente a como era dentro del reality. Yo soy la misma persona, entonces, si no funcionó allí, no lo tiene por qué intentar fuera. Soy la misma persona" sentencia.