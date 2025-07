PETA denuncia el uso de gallinas en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico: “Una pesadilla para los animales”

La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha emitido una denuncia este miércoles contra el cantante puertorriqueño Bad Bunny, acusándolo de utilizar gallinas vivas durante sus presentaciones en la residencia musical No me quiero ir de aquí, que se celebra de julio a septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, PETA Latino expresó: "Un Baile inolvidable para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales. Bad Bunny usó gallinas vivas en el escenario durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico."

La organización cuestionó el uso de animales en espectáculos y lanzó un llamado directo al artista: "¿Hasta cuándo los animales serán tratados como simples accesorios para el show de Bad Bunny? Los artistas tienen el poder de inspirar compasión a través del arte, pero Benito solo normaliza el maltrato hacia los animales. Bad Bunny por favor, deja de usar animales vivos en tus conciertos."

Un comportamiento reincidente

No es la primera vez que PETA critica al intérprete. En 2024, la entidad ya había manifestado su rechazo cuando el cantante incluyó un caballo en su gira The Most Wanted Tour.

La residencia No Me Quiero Ir De Aquí, que inició el 11 de julio y finalizará el 14 de septiembre, contempla 30 presentaciones en suelo puertorriqueño. Esta serie de conciertos marcará un récord histórico en el Coliseo al superar las 14 funciones previamente establecidas por el dúo Wisin y Yandel.

Además, estos shows en Puerto Rico servirán como antesala de una gira mundial que comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y concluirá el 22 de julio de 2026 en Bélgica.

Noticias relacionadas Bad Bunny inicia el primero de sus 30 conciertos en Puerto Rico con una oda a sus raíces y crítica al colonialismo

Una pesadilla para las gallinas

Expertos en comportamiento animal señalan que las gallinas son especialmente vulnerables al estrés provocado por entornos ruidosos y caóticos como los conciertos, donde el volumen elevado, las luces intensas y la multitud pueden generarles desorientación, miedo y ansiedad extrema, hasta el punto de poder provocarles la muerte por colapso. Aunque no solo las gallinas no están preparadas para soportar estas condiciones, ningún animal tiene la capacidad para adaptarse a esas circunstancias.