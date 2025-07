Así se llama el nuevo hijo de Cristina Pedroche y David Muñoz

Cristina Pedroche (36 años) y David Muñoz (45) están atravesando una etapa especialmente feliz. La popular presentadora y el reconocido chef han sido padres por segunda vez y han anunciado el nacimiento de su hijo con gran emoción a través de sus redes sociales. El bebé, al que han llamado Isai Pedroche Muñoz, llegó al mundo el pasado 17 de julio de 2025, un momento que la pareja ha descrito como mágico y profundamente deseado.

"Pues sí, el amor se multiplica. ❤️❤️ Isai Pedroche Muñoz 🥰 17/07/2025", escribieron ambos en sus perfiles junto a una conmovedora imagen en la que se ven las manos de Cristina, David y el pequeño Isai entrelazadas, símbolo de la unión y el cariño que rodea a esta nueva etapa familiar.

El nombre elegido para el bebé, Isai, ha llamado la atención por su originalidad y sonoridad poco habitual en nuestro país, lo que ha generado comentarios muy positivos entre sus seguidores. Fieles a su estilo, Pedroche y Muñoz han optado por un nombre único que refleja su personalidad y forma de entender la vida.

Un hermanito para Laia

Este nuevo nacimiento no solo ha llenado de alegría a la pareja, sino también a su hija mayor, Laia, que nació en julio de 2023 y ahora se convierte en hermana mayor con tan solo dos años. Durante su primer embarazo, Cristina compartió públicamente lo especial que fue ese proceso, describiéndolo como un viaje de transformación física y emocional. Desde entonces, tanto ella como David han hablado en varias ocasiones sobre el deseo de ampliar la familia, y hoy ese anhelo se ha hecho realidad.

Con la llegada de Isai, el hogar de Pedroche y Muñoz se llena aún más de vida. La familia crece, el amor se multiplica y los cuatro inician juntos un nuevo capítulo que, sin duda, estará lleno de momentos inolvidables.

Optimismo para la etapa de postparto

Durante todo el embarazo, Cristina Pedroche ha mantenido una actitud muy activa, tanto a nivel profesional como personal. Continuó con sus compromisos laborales y sus entrenamientos habituales hasta el 23 de junio, fecha en la que se despidió —visiblemente emocionada— de sus compañeros de La Sexta, para centrarse plenamente en la recta final de su embarazo. Desde entonces, ha vivido esta etapa con una tranquilidad consciente, compartiendo con sus seguidores que, aunque había superado la fecha probable de parto, se sentía preparada y sin apenas miedos. En sus propias palabras: "Ya sabéis que soy muy controladora y que me pongo en todas las situaciones posibles antes, así que ya me he imaginado desde un parto largo a uno precipitado. El parto no depende solo de mí, es algo que haré junto a mi bebé así que sé que sea como sea será perfecto para nosotros."

Con esa misma sinceridad que la caracteriza, Pedroche también habló abiertamente sobre sus temores respecto al posparto, una etapa que en su primer embarazo fue especialmente delicada. Aun así, esta vez se ha mostrado más optimista, apoyándose en su experiencia anterior y en el libro que escribió precisamente para abordar esa realidad emocional tan poco visible.