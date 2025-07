Isabel Pantoja abandona España de manera definitiva y Kiko Rivera sorprende a todos con su reacción

Isabel Pantoja vuelve a convertirse en noticia. Días después de que el programa 'Vamos a ver' revelara que el próximo 1 de agosto tendrá que abandonar la casa de la urbanización de 'La Finca' en Madrid donde ha residido los últimos 9 meses, la tonadillera ha anunciado una colaboración muy especial con el grupo 'Il Divo' que formará parte de su próximo disco y que servirá para relanzar su carrera en Estados Unidos y Latinoamérica.

Más proyectos

No es su único proyecto, ya que aunque en los últimos días se ha especulado con que la serie y el documental sobre su vida estarían paralizados, la periodista Almudena del Pozo ha asegurado en 'Socialité' que a pesar de que "se han tenido que replantear algunas cosas, tanto la docuserie como el documental siguen para adelante". "No se ha parado, no se ha caído, se va a hacer e Isabel es la primera entregada para que esto llegue a buen puerto lo antes posible" ha apuntado.

Pero lo más inmediato, y lo único en lo que la tonadillera está volcada ahora mismo es en su mudanza. Lleva varias semanas preparando maletas -según el colaborador Kike Calleja llevaría preparadas ya 60- y, aunque por el momento se desconoce dónde vivirá cuando abandone definitivamente Madrid, la revista '¡Hola!' sostiene que no volverá a Cantora como se ha dicho.

Su futuro, toda una incógnita, aunque suena con fuerza Puerto Rico para convertirse en el lugar en el que querría comenzar de cero tras solventar sus deudas con Hacienda.

Ajeno a los frentes abiertos de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, que una vez más ha reaccionado con absoluta indiferencia a las preguntas sobre su madre y ha guardado un silencio sepulcral cuando le hemos preguntado por la marcha de la cantante de España, y los rumores sobre la paralización de la serie sobre su vida.