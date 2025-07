Sheila Casas pasa página tras su ruptura con Escassi

El pasado 4 de julio, cuando todos creíamos que estaban viviendo su mejor momento tras el paso del jinete por 'Supervivientes', Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas sorprendían anunciando su ruptura después de 8 meses de intensa relación en los que no dudaron en gritar a los cuatro vientos su amor.

Dos semanas después, las especulaciones no cesan sobre los motivos que les llevaron a poner punto y final a su noviazgo. Y aunque la hermana de Mario Casas ha dejado claro que no ha habido terceras personas, sino simplemente darse cuenta de que estaban en momentos diferentes de sus vidas, se sigue insistiendo en que el andaluz habría tenido una actitud con otra mujer que no habría gustado en absoluto a su novia.

Además, echando más leña al fuego, María José Suárez ha asegurado que los motivos de Sheila para romper con Escassi serían los mismos que los suyos, insinuando que durante los 3 años que vivió con el jinete habría episodios que podrían ser denunciables.

Al margen de las declaraciones de la modelo poniendo el foco en un lado 'oscuro y desconocido' de Álvaro, y tras disfrutar de unos días de vacaciones en la costa cántabra con sus hermanos Óscar y Daniel, la creadora de contenido recupera la sonrisa y ha reaparecido ante las cámaras para dejar claro que ha pasado página y que su noviazgo con Álvaro ya es historia.

"Un buen recuerdo"

"Yo estoy súper bien, me voy al gym además. Entonces, muy bien, todo fenomenal, la verdad que estoy muy contenta y muy bien. Muy feliz" ha confesado con una gran sonrisa, reconociendo que aunque tiene "un buen recuerdo" de Escassi, "como de todo lo que hago en mi vida", no se arrepiente en absoluto de haber roto su relación: "Estoy muy feliz" insiste.

Dejando en el aire si tienen algún tipo de contacto 18 días después de anunciar su separación, Sheila ha asegurado que se "alegra" de que él también esté retomando su vida y de que haya viajado a Asturias con amigos para disfrutar de unos días de descanso y poner tierra de por medio tras su ruptura. "Me alegro muchísimo por todo el mundo, la verdad, que a todo el mundo le vaya bien y le deseo lo mejor a todo el mundo, pero no tengo nada más que decir" ha expresado, sin ocultar que no quiere hablar sobre Álvaro.

De ahí que no haya querido pronunciarse sobre las declaraciones de María José Suárez, evitando salir en defensa del 'superviviente' sin desmentir que durante su relación viviese algo similar a lo que ha contado la modelo. "No tengo nada que decir al respecto, lo siento. Muchas gracias, de verdad, gracias" ha zanjado.

Por delante, un verano repleto de planes en el que piensa disfrutar de su soltería y de su familia, ya que cumpliendo con la tradición, hará un viaje con sus padres y sus hermanos: "Yo creo que lo importante es ser feliz. Es lo que al final tendríamos que buscar todos, ser felices y la paz mental. Y con la familia siempre a tope" sentencia.

Y parece que Mario lo ha conseguido al lado de Melyssa Pinto, que suena como una de las candidatas a participar en 'Supervivientes All Star' tras su aplaudido paso por la isla en 2021. "No tengo ni idea" ha asegurado la influencer, según recoge Europa Press.