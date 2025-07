Joaquín Prat apoya a Rodolfo Sancho: "Los padres no somos responsables de lo que hacen nuestros hijos"

En un momento cargado de simbolismo y emociones encontradas, Rodolfo Sancho ha realizado su primera aparición pública desde que su hijo, Daniel Sancho, fuera detenido en Tailandia por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. La reaparición del actor coincidió con el segundo aniversario del suceso y se produjo durante la premiere de la película Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata, donde fue arropado por compañeros y amigos del gremio.

El respaldo de Joaquín Prat

Entre los presentes se encontraba el periodista y presentador Joaquín Prat, quien no dudó en manifestar públicamente su solidaridad con Rodolfo Sancho. En declaraciones a los medios, Prat lanzó un mensaje claro y empático: "A ver, qué duro para un padre estar en esa situación, es que los padres no somos responsables de lo que hacen nuestros hijos y cuando lo hacen tenemos que estar a su lado, es que ¿qué padre no actuaría como Rodolfo?"

Prat apeló directamente a la comprensión humana frente al dolor de un padre, incluso haciendo una comparación impactante: "Pero si hasta al cabrón de José Bretón lo van a ver sus padres todos los fines de semana a la cárcel y mató a sus nietos".

"¿Cómo vas a dejar tu vida?"

El presentador también defendió la decisión del actor de retomar su carrera profesional, insistiendo en que la vida debe continuar a pesar de las circunstancias: "¿Cómo vas a dejar tu vida? Pero vuelvo a decirte, qué culpa tenemos los padres de lo que hacen nuestros hijos". Y añadió: "Pero si es que por qué va a dejar de trabajar un hombre que es un grandísimo actor. Es que me parece absurdo, hay que desvincular lo personal de lo profesional."

Situación judicial de Daniel Sancho

Respecto a la situación actual de Daniel Sancho, Joaquín Prat se refirió a la posibilidad de un futuro traslado a España, aunque explicó que el proceso aún está lejos: "Hoy hemos dicho que a partir del octavo año de condena es cuando se empiezan a hacer gestiones, o sea que le queda un largo camino."

También comentó sobre el estado carcelario del joven en Tailandia, haciendo referencia a una información compartida por el abogado Marcos García Montes en el programa Vamos a ver: "Hoy hemos dado una pieza de Marcos García Montes que dice que él está en una celda que está para él y que a los europeos o a los extranjeros los tratan mejor, pues mejor que mejor. En una celda para él que estar con 20 tíos y con un orinal para todos."