Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

La modelo trans Valeri Cuéllar vuelve a situarse en el foco mediático, esta vez por un grave episodio de violencia. La colombiana, conocida por ser el nombre que salió a la luz en la mediática ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, habría sufrido una brutal agresión dentro de su domicilio.

Una llamada desesperada

El suceso se conoció a través del programa Fiesta (Mediaset), donde un amigo cercano de Valeri, Kim, relató lo ocurrido. Según explicó, recibió una videollamada en directo mientras la atacaban:

"Yo estaba en la playa de Barcelona cuando Valeri me llamó y vi perfectamente cómo la estaban golpeando", aseguró visiblemente afectado.

Ante la angustia, Kim contactó de inmediato con los colaboradores Kike Calleja y Marta López para dar la voz de alarma. El propio Kim señaló que este nuevo episodio podría estar vinculado con el reciente intento de atropello que también habría sufrido Valeri días atrás.

La policía investiga

Según confirmó Calleja en el programa, agentes de la Policía acudieron al domicilio de Cuéllar para recabar información. "La agresión se ha producido dentro de su casa. Ella está muy nerviosa y asustada", explicó.

El programa llegó a mostrar una imagen de Valeri con el rostro visiblemente golpeado, prueba del alcance de la violencia ejercida contra ella. Las primeras informaciones apuntan a que la agresión podría estar relacionada con alguien de su entorno cercano, aunque por ahora no se ha revelado la identidad de los presuntos responsables.

Mensaje de calma a sus seguidores

Tras el impacto de la noticia, Valeri se ha mantenido en silencio público, aunque sí ha querido tranquilizar a sus seguidores. Lo ha hecho reposteando en Instagram un storie de su amigo Kim, en el que se afirma que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

El mensaje dejaba entrever que en los próximos días será la propia Valeri quien ofrezca su versión de los hechos y aclare el delicado momento que atraviesa.