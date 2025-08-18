Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

La policía investiga lo ocurrido

Valeri Cuéllar

Valeri Cuéllar / El Periódico Extremadura

Jorge Segura

La modelo trans Valeri Cuéllar vuelve a situarse en el foco mediático, esta vez por un grave episodio de violencia. La colombiana, conocida por ser el nombre que salió a la luz en la mediática ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, habría sufrido una brutal agresión dentro de su domicilio.

Una llamada desesperada

El suceso se conoció a través del programa Fiesta (Mediaset), donde un amigo cercano de Valeri, Kim, relató lo ocurrido. Según explicó, recibió una videollamada en directo mientras la atacaban:

"Yo estaba en la playa de Barcelona cuando Valeri me llamó y vi perfectamente cómo la estaban golpeando", aseguró visiblemente afectado.

Ante la angustia, Kim contactó de inmediato con los colaboradores Kike Calleja y Marta López para dar la voz de alarma. El propio Kim señaló que este nuevo episodio podría estar vinculado con el reciente intento de atropello que también habría sufrido Valeri días atrás.

La policía investiga

Según confirmó Calleja en el programa, agentes de la Policía acudieron al domicilio de Cuéllar para recabar información. "La agresión se ha producido dentro de su casa. Ella está muy nerviosa y asustada", explicó.

El programa llegó a mostrar una imagen de Valeri con el rostro visiblemente golpeado, prueba del alcance de la violencia ejercida contra ella. Las primeras informaciones apuntan a que la agresión podría estar relacionada con alguien de su entorno cercano, aunque por ahora no se ha revelado la identidad de los presuntos responsables.

Mensaje de calma a sus seguidores

Tras el impacto de la noticia, Valeri se ha mantenido en silencio público, aunque sí ha querido tranquilizar a sus seguidores. Lo ha hecho reposteando en Instagram un storie de su amigo Kim, en el que se afirma que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Noticias relacionadas y más

El mensaje dejaba entrever que en los próximos días será la propia Valeri quien ofrezca su versión de los hechos y aclare el delicado momento que atraviesa.

TEMAS

  1. El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
  2. Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
  3. El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
  4. El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
  5. Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
  6. Tres décadas en diez imágenes: Cáceres tiene más cerca que nunca su puente
  7. Así avanza el incendio a Hervás: la vista desde el pueblo
  8. Francisco Majadas, vecino de Hervás: 'Esto es tremendo y lo que nos preocupa es la noche

Frutas y verduras ecológicas de temporada en la Feria del Huerto de Tentudía en Monesterio

Frutas y verduras ecológicas de temporada en la Feria del Huerto de Tentudía en Monesterio

Chus Mateo, sobre su salida del Real Madrid: "Mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no"

Chus Mateo, sobre su salida del Real Madrid: "Mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no"

Fallece un varón de 70 años por altas temperaturas en Plasencia

Fallece un varón de 70 años por altas temperaturas en Plasencia

Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

La policía local de Navalmoral de la Mata detiene a un hombre por allanamiento de morada

La policía local de Navalmoral de la Mata detiene a un hombre por allanamiento de morada
Tracking Pixel Contents