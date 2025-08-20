Diez años sin Lina Morgan: entre el cariño eterno y la sombra de la polémica de su herencia

Este martes 19 de agosto se han cumplido diez años de la desaparición de una de las artistas más queridas y populares de España: Lina Morgan. Una década después de su discreta despedida, el recuerdo de la protagonista de La tonta del bote sigue tan vivo como el primer día. Buena prueba de ello es el homenaje que figuras como Ana Obregón o Norma Duval le han dedicado en este aniversario, confesando lo mucho que todavía la echan de menos.

Un homenaje oficial en Madrid

Será en octubre cuando el Ayuntamiento de Madrid rinda tributo a Lina con una placa conmemorativa en el edificio de la calle Samaria —a pocos metros del Retiro— donde residió durante buena parte de su vida. Se reconoce así a una de las madrileñas más universales, que triunfó en cine, teatro y televisión, hasta que los problemas de salud la alejaron del foco mediático y la llevaron a un fallecimiento solitario en 2015.

El polémico papel de su chófer

En sus últimos años, Lina se recluyó tanto que solo quiso estar acompañada de su chófer y hombre de confianza, Daniel Pontes, al que nombró heredero universal de su patrimonio. Aunque se especula con que este alcanzaría cifras millonarias, Pontes asegura que no se quedó con nada y continúa residiendo en su piso de Alcorcón.

La versión de una amiga íntima

Coincidiendo con la fecha, Ana Valdi, gran amiga de la actriz, visitó el programa TardeAR y puso en duda la relación de Pontes con Lina: “Me sorprendió que le dejara todo a su chófer. Cuando una persona llega a un grado de deterioro tan enorme, es fácil de manipular”, afirmó.

Además, reveló que el día de su muerte Pontes estaba de vacaciones y que quien cuidaba a Lina era una señora rumana, después de haber pasado un tiempo en una residencia. Una revelación que desmonta la imagen de dedicación absoluta del chófer.

El recuerdo más humano

A pesar de la polémica, Ana Valdi prefirió quedarse con la sonrisa de su amiga: “La recuerdo con mucho cariño y dolor, pero me encanta que se la siga recordando con una sonrisa. Era muy divertida. Cuando se tomaba un par de copitas de vino y te llamaba por teléfono… eso era lo más divertido del mundo”.

Valdi celebró la iniciativa del Ayuntamiento de colocar una placa en la calle donde vivió, pero sugirió que también se le coloque un homenaje en la calle Don Pedro, donde nació Lina: “Ahí es donde se cultivó. Todo lo que sea reconocimiento a ella, me parece bienvenido siempre”.

El cariño de todos

Respecto a Pontes, la amiga asegura que no mantiene contacto con él, pero remarca lo verdaderamente importante: “Lo más importante es el recuerdo de ella y el cariño de todas las personas: el padre Ángel, Ana Obregón, Norma Duval, Raphael, que la adoraba. Mucha gente la recuerda con muchísimo cariño”.