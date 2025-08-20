El posado más inesperado de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y su hijo

Impacto nacional. Así podría definirse la reacción tras la sorprendente portada de la revista ¡Hola! en la que Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan oficialmente a su hijo, David, un año y ocho meses después de su nacimiento. Aunque aparecen en el mismo número, posan por separado, dejando claro que la cordialidad entre ambos no implica reconciliación.

Bertín da un paso inesperado

Durante meses, el cantante insistió en que no quería volver a ser padre ni asumir ese papel de forma activa. Sin embargo, ha cambiado el rumbo: ha accedido a posar en exclusiva con el pequeño, al que define como “cariñoso” y “una monada”. Orgulloso, presume de que David ha heredado su característica sonrisa pícara.

“No quiero que sea un niño escondido”, afirma Osborne, que también revela haber compartido recientemente un fin de semana con él en su finca de Sevilla.

Gabriela, entre la decepción y la calma

En el mismo reportaje, Gabriela posa con su hijo dejando al descubierto su lado más íntimo. La paraguaya reconoce que, pese al dolor vivido, nunca quiso que David creciera sin la presencia de su padre. “Estoy encantada de que haya dado el paso”, confiesa, destacando lo positivo que resulta para el pequeño.

Unos días antes, en la gala solidaria de Infancia sin Fronteras en Marbella, Guillén todavía mostraba cierta frustración:

“Ojalá pudiera pasar tiempo con él, así disfruta un poquito más y me deja a mí también”, admitía, aunque luego matizaba de forma conciliadora: “Egoístamente prefiero que esté conmigo, la verdad”.

Una relación cordial “por el peque”

Guillén insiste en que su trato con Bertín es correcto: “Cordial, como debería ser por el peque. Creo que todo se va asentando poco a poco. Él está en contacto y le está viendo más”.

Poco después, ante las cámaras en la estación del AVE, añadía que no hay conflictos:

“Lo puede ver cuando quiera, si le apetece, no hay ningún problema”.

Unas palabras que hoy encajan a la perfección tras ver la histórica portada en la que Osborne aparece sonriente junto a su hijo.

Posado histórico, futuro incierto

Aunque madre y padre mantienen posiciones distintas sobre su relación personal, ambos parecen haber alcanzado un punto de entendimiento en torno al pequeño David, que se convierte en el auténtico protagonista de este inesperado giro en la vida del cantante.