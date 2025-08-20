Este es el significado del nombre del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "El amado por Dios"

La portada de la revista '¡Hola!' protagonizada por Bertín Osborne y su hijo con Gabriela Guillén no es la única sorpresa. Desde el nacimiento del pequeño, el 30 de diciembre de 2023, la gran incógnita era también su nombre. Este misterio también se ha resuelto en el reportaje que protagonizan ambos, aunque sea con posado por separado.

Se trata de Arian David, un nombre compuesto con un significado muy especial que escogió en solitario la esteticien, puesto que cuando dio a luz su relación con el cantante estaba en su peor momento. Y aunque durante meses se especuló (dado el secretismo con el que Gabriela se plantaba ante las cámaras cada vez que le preguntaban cómo se llamaba su bebé, dejando claro que sobre todo quería preservar la intimidad del pequeño) con que le había puesto Bertín como su padre, el nombre elegido hace referencia a las profundas creencias religiosas de la modelo.

"Yo soy muy creyente y David es el amado de Dios, el rey de Israel... Para mí, David significa mucho. Es un niño supercariñoso y muy inteligente. Ha empezado a hablar pronto y ya se le entiende todo. También es muy grande, pero mucho. Un niño bastante grande para su edad", confiesa orgullosa la paraguaya en su posado en '¡Hola!'.

Aunque todos le llaman David, el niño se llama también Arian, un nombre de origen persa que significa "noble" y "puro", dando así una mayor fuerza al de David, cargado de simbolismo, cuya etimología hebrea expresa "aquel que es amado", siendo el rey David una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento por su valentía, su bondad y su fe.

Una relación cordial “por el peque”

Sobre la relación con Bertín, Guillén insiste en que su trato es correcto: “Cordial, como debería ser por el peque. Creo que todo se va asentando poco a poco. Él está en contacto y le está viendo más”.

Poco después, ante las cámaras en la estación del AVE, añadía que no hay conflictos: “Lo puede ver cuando quiera, si le apetece, no hay ningún problema”.

Unas palabras que hoy encajan a la perfección tras ver la histórica portada en la que Osborne aparece sonriente junto a su hijo.

Posado histórico, futuro incierto

Aunque madre y padre mantienen posiciones distintas sobre su relación personal, ambos parecen haber alcanzado un punto de entendimiento en torno al pequeño David, que se convierte en el auténtico protagonista de este inesperado giro en la vida del cantante.