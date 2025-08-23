Luitingo rehace su vida y viaja al Caribe con su nueva novia: "Hay que respetarla"
Luitingo reaparece y con un nuevo amor meses después de su ruptura con Jessica Bueno y alejado del foco mediático. El cantante ha disfrutado de unas vacaciones en el Caribe con su novia y llegaron a España dejándose ver por primera vez ante las cámaras y el cantante, muy simpático y cercano con la prensa, no dudó en dar unas declaraciones, según ha recogido Europa Press.
El exnovio de Bueno aseguró que ha conseguido rehacer su vida sentimental, pero aclaraba que su actual pareja "no quiere ser pública y hay que respetarla" mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto.
Vuelta a España
Su novia se mostró un poco tímida, se refugiaba en su teléfono móvil, quizás algo nerviosa por la presencia de la prensa. A pesar de los nervios, ambos lograron mantener una actitud cordial.
Sin duda en las imágenes se puede ver la complicidad que existe en la pareja, así como esa mezcla de emoción y nerviosismo que suele acompañar a las primeras apariciones públicas en pareja.
