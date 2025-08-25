Miguel Bosé señala a “los de siempre” como responsables de los incendios en España

Miguel Bosé, una de las voces más reconocibles de la música española, ha vuelto a usar sus redes sociales no para hablar de sus proyectos artísticos, sino para pronunciarse sobre la actualidad del país. En esta ocasión, el cantante se ha referido a la oleada de incendios que desde hace más de tres semanas arrasan distintos puntos de la geografía española, dejando tras de sí miles de hectáreas devastadas, familias desplazadas y un nivel de alerta que aún sigue siendo muy alto.

A través de Instagram, Bosé compartió imágenes del trabajo incansable de los equipos de emergencias, acompañadas de un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. En él, el intérprete aseguró que no encuentra palabras que estén “a la altura” para consolar a las personas que han perdido todo, pero al mismo tiempo señaló directamente a quienes, a su juicio, son los responsables de la tragedia: “Sabemos muy bien quiénes son. Los de siempre. Los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de la DANA, apagones, volcanes, violencia callejera y que solo saben machacar al ciudadano, humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo”.

“La prioridad es la Justicia”

El artista insistió en que lo fundamental no es solo apagar el fuego, sino exigir responsabilidades: “La prioridad es llevar ante la Justicia a todos los responsables de tanta miseria, sufrimiento y abandono”. Para Bosé, el país necesita líderes capaces de devolver a España su identidad y su grandeza, un “proyecto común que dignifique a todos los ciudadanos”.

En el cierre de su mensaje, lanzó una petición cargada de dramatismo y fe: “Esto no puede seguir así un día más. A Dios le pido que todo este dolor nos haga inquebrantables”. La publicación ya ha superado los 26.000 “me gusta” y ha reabierto el debate sobre la gestión política de las emergencias en España.

Una figura polémica en lo social y político

Aunque en esta ocasión muchas voces han coincidido con él en señalar la necesidad de depurar responsabilidades, lo cierto es que Miguel Bosé no es ajeno a la controversia. Durante la pandemia, el cantante se convirtió en una de las figuras más mediáticas del negacionismo sanitario en España. Se mostró abiertamente en contra del uso de mascarillas, cuestionó la gravedad de la COVID-19 y lanzó duras críticas contra las campañas de vacunación, declaraciones que le granjearon tanto rechazo como apoyo en ciertos sectores.

Del mismo modo, sus comentarios sobre geopolítica y su visión de un supuesto control global han sido objeto de debate y, en más de una ocasión, motivo de burla en redes sociales. Sin embargo, su denuncia sobre los incendios forestales parece haber encontrado un eco más amplio, pues conecta con la indignación de miles de ciudadanos que reclaman explicaciones y soluciones ante tragedias que se repiten cada verano.

Entre la música y la denuncia social

A sus 67 años, Miguel Bosé continúa dividiendo opiniones: mientras algunos lo consideran una voz desfasada y marcada por teorías conspirativas, otros lo ven como alguien valiente que se atreve a decir en público lo que muchos piensan en privado. Esta dualidad ha hecho que cada una de sus intervenciones en redes sociales se convierta en noticia, como ha vuelto a ocurrir ahora con sus palabras sobre los incendios.

La pregunta que queda en el aire es si esta vez sus denuncias irán más allá de las redes sociales y si realmente habrá consecuencias para quienes señala como “los de siempre”. Lo cierto es que, mientras tanto, miles de efectivos siguen luchando contra el fuego en el terreno y numerosas familias intentan recomponerse de las pérdidas materiales y emocionales que deja a su paso la catástrofe.