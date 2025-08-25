El paso de Carmen Borrego por Canal Extremadura vuelve a la actualidad tras las duras palabras de un ex compañero

Carmen Borrego vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez lejos de los conflictos familiares que suelen situarla en titulares. Pedro Serrano, un antiguo colaborador suyo en Canal Extremadura, ha roto su silencio casi veinte años después y ha cargado contra ella.

Una amistad que se convirtió en desencuentro

Borrego ejercía entonces como productora ejecutiva en un magacín matinal de la cadena regional. En aquel proyecto confió en Serrano, al que incluso convirtió en presentador sustituto. Según el testimonio del ex trabajador, la relación entre ambos no solo fue profesional, sino también personal: “Carmen fue un apoyo fundamental durante la enfermedad que pasó mi madre. Llegamos a mantener una fuerte amistad”, relató en la revista Semana.

Sin embargo, aquel vínculo terminó deteriorándose. Serrano asegura que confió plenamente en Borrego para impulsar su carrera televisiva y que finalmente se sintió traicionado: “Puse mi carrera en sus manos y la acabó destruyendo”, afirmó en Fiesta, programa de Telecinco al que acudió asegurando que lo hacía para “cerrar heridas”.

Las oportunidades que nunca llegaron

El ex compañero defendió su talento en televisión y su frustración por no haber podido desarrollarlo: “Tenía una gran proyección. Ha habido mucha gente que durante mucho tiempo se ha preguntado que, con las dotes comunicativas que tengo, cómo no he seguido adelante”, explicó, responsabilizando a Borrego de su fracaso laboral.

Serrano recordó que, pese a recibir propuestas de otras productoras, estas nunca prosperaron. Según su versión, cuando intentó contactar con una de ellas, “la chica de producción le dijo que, según Carmen Borrego, tenía exclusividad con ella en Canal Extremadura. Desestiman mi candidatura”.

El ex trabajador explicó que en ese momento no se lo tomó mal, porque se sentía respaldado por Borrego: “Mi relación con ella era muy buena, estaba a gusto en el programa, tenía proyectos, ella llegó a decirme que con ella no me faltaría el trabajo”, añadió.

Las sospechas de bloqueo

Aunque Serrano no acusa directamente a Borrego de frenar sus castings, admitió que llegó a sospecharlo: “Hice muchos castings y me resultaba raro que todos lo desestimaran. No tengo pruebas, pero subliminalmente hubo una productora que lo dio a entender”, confesó.

Las críticas contra Pedro Serrano

En el plató de Fiesta su testimonio fue puesto en duda. La colaboradora Belén Rodríguez fue tajante y le reprochó sus intenciones: “Dices que lo haces para cerrar una herida. No, esto lo haces porque has cerrado tu negocio de hostelería. La única salida laboral que ves es criticar a Borrego para acudir a programas y hacerte conocido”, lanzó en directo.

A estas acusaciones se sumaron decenas de mensajes que llegaron a la redacción del programa mientras se desarrollaba la entrevista. Según leyeron en antena, varias personas tacharon a Serrano de “sinvergüenza” y “moroso”, además de asegurar que no lo despidieron tras pedirse la baja por la enfermedad de su madre, sino por “incompetencia”.

Borrego, centrada en su presente

Por el momento, Carmen Borrego no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. Actualmente está centrada en su faceta empresarial con Borrego Films, la productora desde la que recientemente rindió homenaje a su madre, la recordada periodista María Teresa Campos.