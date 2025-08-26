Verónica Echegui: una despedida marcada por la lucha, la discrección y el amor

La industria cinematográfica española se encuentra de luto tras la muerte de Verónica Echegui el pasado 24 de agosto a los 42 años, después de varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La actriz, recordada por su inolvidable interpretación en Yo soy la Juani, falleció a causa de un cáncer que afrontó con enorme valentía y en la más estricta intimidad.

Una batalla discreta contra la enfermedad

Aunque públicamente apenas se conocían detalles de su estado de salud, en los últimos meses Echegui libró una dura batalla contra la enfermedad. Según reveló la periodista Paloma Barrientos en TardeAR, la intérprete decidió no ocultar su situación, pero sí llevarla con discreción y recogimiento, compartiéndola solo con un círculo muy reducido.

Durante este tiempo, la actriz no quiso renunciar a su profesión. A pesar de las dificultades físicas, siguió cumpliendo con proyectos y compromisos, convencida de que el trabajo era parte esencial de su vida y de su pasión. Sus compañeros destacan que nunca perdió la esperanza ni la positividad, incluso en los momentos más duros, e incluso viajó al extranjero en busca de tratamientos que pudieran ayudarla.

Un adiós multitudinario

El Tanatorio de La Paz se convirtió en el lugar de encuentro para familiares, amigos y compañeros de profesión que quisieron dar su último adiós a la actriz. Rostros como Cayetana Guillén Cuervo, Paco León, Dafne Fernández, Sara Sálamo, Victoria Luengo, María Adánez o Susana Abaitua se acercaron para acompañar a la familia en un momento tan doloroso.

Uno de los más afectados fue el actor Daniel Guzmán, quien trabajó con Echegui en uno de sus últimos proyectos. Entre lágrimas, confesó que ella le pidió máxima discreción sobre su enfermedad: “Era una persona muy especial, muy auténtica”.

El apoyo incondicional de Álex García

Si alguien ha vivido este trance con especial intensidad ha sido Álex García, quien fuera pareja de Verónica durante 13 años. Aunque ambos pusieron fin a su relación en 2023 de manera discreta, mantuvieron un vínculo muy estrecho y una relación de profunda amistad.

En los últimos meses, Álex estuvo muy presente en la vida de la actriz, acompañándola en silencio y apoyándola en todo momento. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, fuentes cercanas revelaron que el actor se encuentra “absolutamente devastado” y que no se ha separado del féretro desde que llegó al tanatorio. Evitando aparecer ante las cámaras, García ha optado por vivir el duelo en la más estricta intimidad, rodeado de la familia y amigos más cercanos.

Unas palabras que hoy cobran más sentido

En junio, durante la presentación de la serie A Muerte, Verónica Echegui dejó unas declaraciones que hoy adquieren un valor conmovedor. Reflexionando sobre la mortalidad, afirmó:

“No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”.

Palabras que reflejan la serenidad con la que, hasta el final, la actriz afrontó su destino.

Con su partida, el cine español pierde una de sus intérpretes más carismáticas y valientes, y el público una voz auténtica y sensible que seguirá viva en cada uno de sus trabajos.