Kiko Rivera e Irene Rosales dicen basta: se separan tras una década de amor

La noticia que pocos esperaban llegó este miércoles de la mano de la revista Semana: Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido separarse después de más de una década juntos. Once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común —Ana, de 9 años, y Carlota, de 7— quedan ahora en un nuevo capítulo de sus vidas. A la familia se suma también Fran (12), el hijo mayor del DJ fruto de su relación anterior con Jessica Bueno, con quien ambos habían formado un sólido núcleo familiar.

Una historia que comenzó en 2014

Fue en octubre de 2016 cuando Kiko e Irene se dieron el “sí, quiero”, formalizando un romance que había nacido dos años antes y que desde entonces se convirtió en uno de los más seguidos por la prensa. Ahora, la pareja confirma que la separación es una decisión reflexionada, consensuada y sin terceras personas de por medio.

A pesar del difícil momento, su prioridad absoluta son sus hijas. Tanto el hijo de Isabel Pantoja como su ya exmujer han dejado claro que seguirán comportándose como la familia que son, intentando que la vida de las pequeñas se vea lo menos alterada posible.

Un desgaste inevitable

Ni Kiko ni Irene han querido ahondar en los motivos de esta ruptura. Sin embargo, los problemas de convivencia y las dificultades que han atravesado en los últimos años habrían terminado desgastando un matrimonio que, pese a resistir tempestades, no ha podido superar esta última etapa.

El golpe más duro para Kiko

El intérprete de El mambo se enfrenta así a un nuevo varapalo personal. Conocida es su complicada relación con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermana Isa, con quienes mantiene un distanciamiento que parece ya crónico. De hecho, de su familia directa solo mantiene contacto con su hermano Cayetano Rivera.

En este contexto, Irene y sus hijos habían sido su mayor apoyo. Él mismo ha confesado en numerosas ocasiones que su mujer era su “tabla de salvación” y su “ángel de la guarda” en los momentos más oscuros.

Una separación que nadie vio venir

Lejos de los focos desde hace tiempo, nadie imaginaba que la pareja estuviera atravesando una crisis irreversible. Hace apenas unas semanas disfrutaron juntos de unas vacaciones en Menorca, donde Kiko compartió en redes sociales una emotiva reflexión:

“La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor no ha sido el lugar, sino el tiempo en familia… Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre”, escribía entonces.

Palabras que hoy adquieren un tono mucho más melancólico.

Una relación marcada por la exposición mediática

Desde el inicio de su historia en 2014, Kiko e Irene han tenido que lidiar con rumores de infidelidad, tensiones familiares y un sinfín de polémicas mediáticas. Siempre juntos, siempre en bloque, parecían inquebrantables. Finalmente, la realidad se ha impuesto y ambos han optado por emprender caminos separados, aunque sin romper el vínculo que los une para siempre: sus hijas.