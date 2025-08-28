Kiko Rivera desvela el motivo de su separación de Irene Rosales: "Es lo más difícil"

Ante el revuelo que se ha creado por su separación de Irene Rosales tras 11 años de relación y 2 hijas en común, Kiko Rivera ha dado un paso al frente para responder a los que apuestan que volverá al mismo tipo de vida que llevaba -marcado por los escándalos, los romances esporádicos con mujeres que después iban a television a contarlo, los malos hábitos y los excesos- antes de conocer a la que hasta ahora ha sido su mujer.

"La mejor manera de cuidar"

Tras emitir un comunicado confirmando su ruptura con la andaluza confesando que "tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario" porque "a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa (...) y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar", el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a recurrir a las redes sociales para revelar cómo se encuentra y lanzar un mensaje a los que no confían en él.

"Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí" comienza el mensaje que Kiko ha publicado este jueves en Instagram, minutos después de que Irene haya roto su silencio para dejar claro que aunque su relación sentimental haya llegado a su fin seguirán unidos y siendo una familia por sus dos pequeñas.

Irene Rosales y Kiko Rivera / ARCHIVO

"Creen que volveré a ser el Kiko de hace 10 años"

"Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro" ha añadido molesto. "Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años... pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie" ha sentenciado, dejando claro que su separación no va a provocar que vuelva a las 'andadas'.

Como ha asegurado, "hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida". "Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas" ha transmitido a sus seguidores, a los que ha pedido "un poco de paciencia para terminar de acomodarme y, sobre todo, para poder instalarme en mi nueva casa". "A partir de ahí, empieza todo de nuevo. Gracias por vuestro apoyo" ha finalizado, confirmando así que ha abandonado el domicilio familiar que compartía con Irene y sus hijas y avanzando que, en cuanto se estabilice, volverá a centrarse en su carrera musical.