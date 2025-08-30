Televisión
¿Tiene la exmujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, una nueva ilusión?
La modelo reaparece sonriente tras sus imágenes con un chico cenando
Irene Rosales se ha vuelto a dejar ver tras anunciar su separación con Kiko Rivera. Lo ha hecho en la mañana de este sábado desde su vehículo y con una tímida sonrisa que refleja tranquilidad a pesar de las informaciones que están saliendo a la luz.
Saludando a la prensa, pero sin querer hacer declaraciones, la que fuera colaboradora de televisión ha evitado desvelar si son ciertos los rumores de que tiene una nueva ilusión con una persona de su gimnasio tras las imágenes que se emitieron en 'TardeAR' esta semana.
Irene y Kiko han estado en boca de todos desde que el pasado miércoles la revista 'Semana' anunciase por sorpresa de todos que, tras nueve años casados y once de relación, han decidido tomar caminos separados.
En el aire está todavía conocer quién de los dos tomó la decisión de separarse... algunos señalan el hartazgo de Irene y otros sin embargo aseguran que ha sido el dj quien decidió no seguir adelante con su relación.
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”
- La queja de unos peregrinos tras cenar en un restaurante: 'No nos hicieron sentir especiales
- Cáceres abre las puertas a 20.000 estudiantes: alquileres, comida preparada y ayuda de los padres
- Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres
- Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños
- Verano con amigos en Cáceres: 'El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año