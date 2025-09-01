La reacción de Irene Rosales sobre los rumores de su nueva ilusión tras separarse de Kiko Rivera

Días después de salir a la luz la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de relación y dos hijas en común, nuevas informaciones ponen en tela de juicio que su ruptura haya sido de mutuo acuerdo y sin la existencia de terceras personas involucradas.

Mientras diferentes colaboradores de televisión apuntan a que fue la andaluza, que en los últimos tiempos se ha sentido muy sola, la que tomó la decisión al no poder "soportar" más la situación -a pesar de que durante su historia de amor ha luchado contra viento y marea, perdonando las infidelidades del Dj, sus malos hábitos y sus cambios de humor debido a su ruptura con su madre, Isabel Pantoja, siempre al lado de su marido-, han surgido rumores de que Irene podría estar de nuevo ilusionada.

El pasado miércoles, horas después de que la revista 'Semana' revelase en exclusiva su separación, el programa 'TardeAR' emitía unas imágenes de la influencer de lo más cómplice en compañía de un "guapísimo" amigo con el que se mostró de lo más cómoda, cómplice y cercana mientras disfrutaban de una copa de vino en un restaurante cercano a su domicilio.

Monitor de gimnasio

Era Kike Calleja el que desvelaba en 'Vamos a ver' la identidad del apuesto acompañante de Irene: un monitor del gimnasio al que lleva varios meses acudiendo, en el que se estaría apoyando tras su ruptura con Kiko. "Es alguien con el que se siente a gusto, se desahoga... es alguien importante en su vida. Que luego pueda desembocar en otra cosa no lo sé, pero es solo un amigo que en los últimos tiempos le ha estado apoyando bastante" ha explicado.

Y este domingo la periodista Almudena del Pozo ha ido un paso más allá y ha asegurado en 'Fiesta' que "Irene está muy, muy ilusionada con otra persona". "Ya hay un preacuerdo de divorcio sobre la mesa y se va a firmar de manera inminente. Kiko se está adaptando a esta nueva sin Irene, está mirando casas, está llevándolo todo bien. Ella no está poniendo problema ninguno, me dicen que está ilusionadísima" ha desvelado, sin confirmar si el nuevo amor de la nuera de Isabel Pantoja sería el monitor de gimnasio con el que ha sido fotografiada en actitud cómplice.

Deslealtades

Además, y a pesar de que creíamos que Kiko había 'sentado la cabeza' y había dejado atrás las desealtades que marcaron el inicio de su historia de amor con la madre de sus hijas, en el programa de Mediaset han destapado que el Dj habría mantenido una relación paralela hace unos años con una joven a la que conoció en Nueva York y que guardaría un gran parecido físico con Shakira.

Informaciones que dan un importante giro a su separación, y a las que Irene ha reaccionado con una sonrisa y el más absoluto de los silencios, dejando en el aire si era conocedora de la infidelidad de Kiko, y si es cierto que ella tiene una nueva ilusión cuando la firma de su divorcio estaría sobre la mesa y sería inminente.

Sí se ha pronunciado en redes sociales, donde ha compartido un revelador mensaje que refleja cómo se encuentra tras su separación de Kiko: "Dicen que septiembre es el nuevo enero, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas razones para quererte aún más que antes". Una declaración de intenciones que deja claro cómo afronta esta nueva etapa de soltería.