Miguel Ángel Revilla da la última hora sobre la demanda del Rey Juan Carlos: "No veo que llegue la carta"

Aunque en mayo los abogados de Don Juan Carlos aseguraron que interpondrían una demanda contra Miguel Ángel Revilla en un juzgado de Madrid —tras el frustrado intento de conciliación en Santander, donde el expresidente cántabro se negó a retractarse de sus palabras—, la querella todavía no ha llegado. El Emérito exigía que Revilla retirara sus declaraciones realizadas entre 2022 y 2025, consideradas por él "difamatorias", además de una indemnización de 50.000 euros.

Reaparición televisiva

El político volvió este martes a ‘Y ahora Sonsoles’ y reafirmó, sin titubeos, su opinión sobre el padre de Felipe VI: “Para mí era un mito… pero de eso a situarse entre las mayores fortunas del país con dinero fuera, lo primero que hay que pedir es honradez”.

“El que roba lo de todos debe tener un castigo doble. Tengo motivos para estar indignado, ha sido la desilusión de mi vida”, señaló, lamentando que el Monarca no haya mantenido un “comportamiento intachable”.

“No me retracto”

Revilla añadió que ha leído que el Rey Emérito podría contar con mil millones de patrimonio y se mostró firme: “Me siento en la obligación de denunciarlo. Si fuese él, repatriaba lo que tiene fuera y hacía donaciones. Es mejor heredar una buena imagen que mil millones”.

Incluso ironizó sobre la supuesta querella: “Bajo cada día al buzón y no llega. Yo me he gastado un dinero ya. Él verá si presenta la denuncia, yo no me retracto porque es verdad. Otros han dicho mucho más que yo”.

Tras el programa, atendió a Europa Press y recalcó que seguirá defendiendo sus creencias: “Voy a hacer 83 años y me he rebelado siempre contra las injusticias. Habrá gente que lo comparta y otros que no, pero lo que digo es mi verdad y la defiendo con uñas y dientes”.

Sobre si Don Juan Carlos se habrá echado atrás, respondió: “Habrá que preguntarle a él. Yo bajo todos los días al buzón y nada. No voy a estar en vilo dos años”.

Vida de lujo frente a vida corriente

En paralelo, se ha conocido que el Emérito prepara una fiesta en alta mar durante su próxima estancia en Sanxenxo. Revilla restó importancia: “Que lo disfrute. ¿Qué voy a decir que no haya dicho ya?”. Y concluyó marcando distancias: “Yo estoy en El Astillero, pago mis impuestos, soy una persona normal que intenta cumplir las leyes. Pero la vida de él últimamente deja bastante que desear”.