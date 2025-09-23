De la música a los tribunales, Lucas responde a las acusaciones de su exrepresentante que le pide un millón de euros

El cantante Lucas González, integrante del icónico grupo gaditano Andy y Lucas, ha respondido públicamente a las acusaciones de su exrepresentante, quien asegura que los artistas le deben una suma millonaria. La polémica llega en pleno proceso de despedida del dúo, que recientemente anunció el final de su trayectoria musical tras más de dos décadas de éxitos.

Una gira de éxito que acabó en conflicto

El asunto se destapó en Espejo Público, donde se informó de que el exrepresentante habría organizado una gira con más de veinte conciertos, todos ellos con entradas agotadas. Sin embargo, la relación se truncó cuando Andy decidió prescindir de sus servicios en pleno tour, lo que derivó en un bloqueo total de comunicación entre ambas partes.

Hasta la ciudad de Toledo, donde reside el artista, se desplazó un equipo del programa de Antena 3 para recabar su versión. Visiblemente molesto, Lucas fue tajante con sus declaraciones: “Este tipo al que se supone que se le debe dinero es un sinvergüenza”.

Además, el cantante ironizó con un titular alternativo para explicar lo sucedido: “Lucas denuncia a un tipo en Barcelona por el millón y medio de euros que le debe”. Con ello trató de dar la vuelta al relato, que según él está siendo manipulado en los medios.

Dardo a la periodista Lorena Vázquez

El gaditano también tuvo palabras para la periodista Lorena Vázquez, quien había compartido en el plató información proporcionada por el exrepresentante. Lucas rechazó tajantemente esos datos y lanzó un mensaje desafiante en directo: “Cuando gane el juicio me vas a pedir disculpas”.

Un adiós ensombrecido por los tribunales

La batalla legal promete alargarse y, de momento, ha generado un clima de incertidumbre entre los seguidores de Andy y Lucas. Lo que debía ser una despedida emotiva de los escenarios ha quedado en segundo plano por un conflicto económico que amenaza con empañar el legado de uno de los dúos más queridos de la música española.