Errol Musk, el padre de Elon Musk, acusado de abusos sexuales a cinco de sus hijos e hijastros cuando eran niños

Una investigación publicada este martes por 'The New York Times' ha revelado que Errol Musk, padre de Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, por detrás de Larry Ellison, cofundador de Oracle, ha sido acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993. Una de las presuntas víctimas incluye a la hijastra de Errol, que entonces tenía 4 años, con quien luego tuvo al menos un hijo cuando ella ya era adulta, según cuenta el rotativo, que atribuye a esas acusaciones la ruptura de relaciones entre el magnate de Tesla, SpaceX y exconsejero superior del presidente Trump, origen sudafricano, y su padre, del que casi nunca habla. La exclusiva también desvela que el también dueño de la red social X ha tenido que mediar en la relación de su progenitor con sus familiares.

Las acusaciones incluirían denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol, de 79 años, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, citadas por el 'TNYT'.

Desde 1993 hasta 2023

El primer caso de conducta inapropiada data de 1993, cuando la hijastra de 4 años de Errol contó que este la había tocado. Una década después esta lo habría sorprendido oliendo su ropa interior. También ha sido señalado de abusar de dos de sus hijas y un hijastro.

En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces 5 años dijera que había sido tocado por su padre.

La hijastra de la que Errol supuestamente abusó cuando tenía 4 años, yque ahora tiene 37 años, ha explicado al 'Times' que ella y sus hijos no viven con Errol: "Mis hijos están a salvo y bien cuidados". Aseguró a la publicación que ella y Errol solo comparten un hijo, mientras que Errol ha declarado públicamente que tienen dos.

Sin condena

El artículo afirma que Errol no ha sido condenado por ningún delito, incluso después de que se abrieran tres investigaciones policiales separadas sobre su comportamiento a lo largo de más de 30 años.

El medio informa que dos de las investigaciones fueron cerradas y el resultado de la tercera sigue sin estar claro.

La familia pidió ayuda a Elon Musk, el primogénito. El 'Times' hace referencia a una carta de 2010 que, según dice, un familiar envió a Elon, suplicándole: "Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños", insiste un fragmento de una carta publicado por el rotativo.

El medio informa de que los familiares recibieron respuesta de un asistente tras la solicitud de ayuda, y que Elon los ha compensado económicamente.

La respuesta del padre

Por su parte, el padre, descartó las acusaciones como "falsas y absurdas en extremo". Según él, fueron fabricadas por miembros de su familia que intentaban sacarle dinero incitando a los niños "a decir mentiras".

Errol, que tiene al menos nueve hijos e hijastros y se ha casado tres veces, mantiene que tiene una buena relación con su hijo mayor, con el que es "muy cercano", asegura.

En 2017, Elon Musk contó en una entrevista a la revista 'Rolling Stone' que su padre había hecho "casi todas las cosas malas que se puedan imaginar", y en 2023 afirmó en una de sus biografías autorizadas que no se comunica con él.

Suscríbete para seguir leyendo