Este es el increíble cambio físico de David Bustamante tras las críticas sobre su peso
El cantante publica en sus redes sociales una imagen en una tumbona al borde de la piscina durante sus vacaciones
David Bustamante es un hombre nuevo y completamente renovado. Meses después de convertirse en noticia por su llamativo cambio físico al reaparecer en un concierto con un evidente aumento de peso -que provocó numerosos ataques en redes sociales- el cantante de San Vicente de la Barquera se ha puesto las pilas y, a base de ejercicio físico y alimentación saludable, vuelve a estar en plena forma.
Y por si quedaba alguna duda él mismo ha presumido de los frutos que ha dado su esfuerzo compartiendo una imagen en bañador durante sus románticas vacaciones con Yana Olina en un exclusivo hotel de Tenerife, en el que ha recargado pilas de cara al concierto con el que cerrará su gira 'Inédito' en la plaza de toros de Las Ventas el próximo 30 de noviembre.
Un resumen de sus vacaciones
En la imagen, Bustamante posa tumbado con los ojos cerrados en una tumbona al borde de la piscina, dejando claro que está en su mejor momento.
No es la única instantánea que ha compartido con sus seguidores de sus vacaciones, ya que en el carrusel que ha publicado en su cuenta de Instagram le vemos derrochando amor y complicidad con Yana, que ha sido su gran apoyo desde que decidió hacer este cambio físico, y con la que ha revelado que por el momento no tiene planes de boda ni paternidad después de 8 años de relación.
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
- El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
- El capitán del Ejército del Aire José Arroyo Garrón recibe la medalla ‘DANA 2024’
- El baúl de los recuerdos se abre en Mérida para los cazatesoros del coleccionismo
- Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana