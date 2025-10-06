Kiko Rivera, sin palabras tras la declaración de intenciones de Irene Rosales en su reaparición

Un mes después de anunciar su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales ha reaparecido públicamente por todo alto en el último programa de 'Bailando con las estrellas' donde, además de su reencuentro con Anabel Pantoja, sorprendió con su declaración de intenciones al bailar 'Soy yo', de Marta Sánchez, cuya letra es de lo más reveladora y en la que más de uno ha visto un dardo al hijo de Isabel Pantoja: "Aquí estoy, sin mirar atrás. Sigo mi vida sin más. Sin comprender cómo ni por qué. Me dejaste marchar, todo te pude dar. Estuve al borde del abismo por tu amor. Lejos de tu mar me siento más firme".

"Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experimentar nuevos retos, experimentar nuevas sensaciones y nada, disfrutar un poco y quitarme problemas de la cabeza. Tengo mis heridas de guerra, eh. Feliz y contenta y lo he disfrutado, que creía que no, pero sí" ha confesado la influencer, asegurando que lo único en lo que piensa ahora es en "disfrutar, disfrutar y disfrutar".

Mientras Irene bailaba en televisión, Kiko disfrutaba de la noche en compañía de unos amigos en una zona de costa, ajeno al mensaje que su exmujer le mandó en directo. Dejando claro que no tiene nada que responder a la confesión de la madre de sus hijas sobre cómo se encuentra tras su ruptura, el Dj se ha mostrado de lo más serio y cabizbajo a su regreso a Sevilla tras su escapada de fin de semana a la playa y ha hecho oídos sordos a las preguntas de Europa Press sobre si él también piensa solo en disfrutar.

Apurando el paso y dando la espalda a la cámara, Kiko tampoco se ha pronunciado sobre la 'ruina económica' en la que presuntamente estaría su madre, guardando silencio sobre si tiene miedo de heredar las deudas de la artista.