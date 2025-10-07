Carlo Costanza sobre las memorias de su madre, Mar Flores: "Dice cosas bastantes fuertes de mi padre"

Carlo Costanzia ha roto su silencio en '¡De Viernes!' sobre las polémicas memorias de su madre Mar Flores, 'Mar en calma'. Tranquilo y firme, el novio de Alejandra Rubio ha explicado que no quiere posicionarse públicamente en la guerra mediática que mantienen sus padres, pero sí ha lanzado un dardo a la modelo al asegurar que "los trapos sucios se lavan en casa", reprochándole que "debería haber mantenido ciertas cosas en privado, y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubieran sido, por vía judicial". "Dice cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte, no es plato de buen gusto que España sepa todo" ha añadido implacable, reiterando su apoyo a Carlo Costanzia di Costigliole.

Mar Flores y Carlo Costanzia / RTVE/Telecinco

Sin embargo, y tras dejar claro que "mi relación con mi madre es buena" ha desvelado que "he podido hablar privadamente con ella, le he expresado mi opinión de lo que creía oportuno o inoportuno, y de las cosas que se podrían haber resuelto privadamente. Sabe que no es agradable para mí y ha entendido mi disgusto".

Unas declaraciones que no sabemos cómo habrán sentado a Mar, ya que ha evitado por todos los medios a las cámaras para huir de las preguntas sobre Carlo, sobre la que el yerno de Terelu Campos tampoco ha querido decir nada en su reaparición tras romper su silencio en '¡De Viernes!'. Muy serio, y con unos maxi auriculares para ignorar a los reporteros, el actor ha dejado en el aire si ha hablado con su madre y cómo está en estos momentos su relación.

Sí lo ha aclarado Alejandra, que ha asegurado que "no hay ningún problema" con Mar, "por lo menos nosotros no tenemos ningún problema" ha puntualizado, tras la entrevista de Carlo.