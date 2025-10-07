La madre de Antonio Tejado, sobre la petición de la Fiscalía de 30 años de cárcel para su hijo: "Sin duda ninguna"

Tal y como ha trascendido en las últimas horas, la Fiscalía ha presentado un escrito solicitando formalmente una pena de 30 años de prisión para Antonio Tejado por su presunta implicación en el violento atraco a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal el 25 de agosto de 2023.

El Ministerio Público le acusa de cinco delitos de robo y detención ilegal y sostiene que fue él quién facilitó al resto de la banda criminal la información precisa para garantizar el éxito del asalto a la residencia de su tía, asegurando incluso que retomó su relación con la folclórica para conocer los detalles necesarios para cometer el delito, sabedor del importante patrimonio que pudiera haber en la vivienda.

Una petición incluso superior a la de la acusación particular -ejercida por Emilia del Río, abogada de María del Monte- que ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla una pena de 28 años y medio de cárcel.

Muy expresiva se ha mostrado su madre María José García, que en exclusiva ante las cámaras de Europa Press ha confesado que "por supuesto" que están "afrontando las cosas como vienen" y confirmando que, a pesar de que son momentos muy complicados para su familia, están tranquilos y apoyando incondicionalmente a Antonio: "Sin duda ninguna".

"Confiando siempre en la Justicia" ha sentenciado, dejando claro que continúa confiando en la inocencia del joven y que cuando llegue el momento recurrirán la petición de la Fiscalía.

Reacción de Antonio Tejado

Una petición de la Fiscalía de la que María del Monte se ha enterado por la prensa y sobre la que ha preferido no pronunciarse, y tras la que Antonio ha reaparecido más serio que nunca ante las cámaras. Cumpliendo con las medidas cautelares impuestas en el juez cuando le concedió la libertad provisional en mayo de 2024, el sobrino de la artista ha acudido este martes al Juzgado para firmar y ha reaccionado con absoluta indiferencia a la pena de 30 años que pide para él el Ministerio Fiscal.

Cabeza alta y sin muestras de estar afectado por este tema, el ex de Alba Muñoz ha guardado silencio y -algo que lleva haciendo desde su detención como autor intelectual del atraco- y ha dejado en el aire cómo se encuentra, qué le parece que le acusen de cinco delitos y que soliciten tres décadas de cárcel para él, y si todavía tiene alguna posibilidad de recurso.