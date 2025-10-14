Irene Rosales, ex de Kiko Rivera, enamorada: "Tenemos derecho a ser felices"

Este lunes salía a la luz que Irene Rosales vuelve a estar ilusionada tras anunciar su separación de Kiko Rivera a finales de agosto. Ha sido la periodista Lorena Vázquez la que ha revelado en 'Y ahora Sonsoles' la identidad del nuevo amor de la influencer, un empresario sevillano llamado Guillermo, que rondaría los 40 años, atractivo, moreno, con barba y cuerpo de gimnasio, y que al igual que ella se habría separado recientemente y tendría un hijo adolescente.

Además, y aunque no ha querido poner fecha al inicio de su historia de amor, que la exnuera de Isabel Pantoja habría intentado mantener en la más estricta intimidad, sí ha revelado que su relación se habría fraguado durante varios meses, y que en agosto diferentes testigos ya habrían visto a Irene con este chico en la playa de Huelva.

Aunque en su reaparición ante las cámaras tras saltar la noticia de que tiene una nueva ilusión la andaluza ha jugado al despiste y ha echado balones fuera recordando que tras su ruptura con Kiko también la han relacionado con un pastelero y con otro, "agosto da para mucho, sois muy listos", horas después ha acabado por confirmar que Guillermo existe y no ha dudado en pedir respeto por la privacidad de su nuevo amigo especial.

"Es una persona anónima. Tampoco se pueden decir muchas cosas de él, ¿eh? Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo. Este tipo de cosas no me gustan nada. No me gustan nada porque que se hable de mí es normal porque soy una persona pública y estoy en este medio, pero de las personas que son totalmente anónimas no me gusta que se esté hablando, ni dando ningún tipo de información" ha reconocido a su salida de casa para ir a recoger a sus hijas al colegio.

"¿Por qué?" ha añadido cortante cuando la prensa le ha comentado que Guillermo dejará de ser anónimo por la relación que mantiene con ella, saliendo una vez más en defensa de la privacidad de su nuevo amor. "Él no ha salido, lo han sacado. Él no ha salido en ningún lado" ha sentenciado.

Sin poder ocultar el gran momento personal que está atravesando tras su separación de Kiko, Irene ha confesado que se encuentra "muy bien, disfrutando mucho de mis niñas, del día a día y listo", desmintiendo además los rumores de que el Dj estaría molesto porque deja a las pequeñas con su familia para hacer sus planes de soltera: "Eso es decir por decir... Eso es tirar piedras. No, no, para nada" ha dejado claro, asegurando que "todo muy bien" con su exmarido.

No ha querido desvelar sin embargo cómo se ha tomado Kiko que tenga una nueva ilusión, afirmando rotunda que "no voy a contestar nada más respecto a alguien que no pertenece a esto, ¿vale?". "Todo el mundo, hombre, todo el mundo tenemos derecho a ser felices y hacer la vida" ha zanjado, confirmando así que está en su perfecto derecho de rehacer su vida amorosa tras su separación.