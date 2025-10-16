La nueva vida de Irene Rosales sin Kiko Rivera, muy afectado y dolido

Desde que el pasado lunes salió a la luz que Irene Rosales ha recuperado la ilusión tras su separación de Kiko Rivera al lado de un atractivo empresario sevillano llamado Guillermo con el que protagoniza las portadas de las revistas 'Semana' y 'Lecturas' en actitud cómplice y cariñosa, las informaciones no han dejado de sucederse en lo relativo a esta sorprendente historia de amor.

Por un lado, se especula con que la influencer habría comenzado a 'conocer' a su nuevo 'amigo especial' hace meses, y que la relación se habría "fraguado" mientras todavía no se había separado del hijo de Isabel Pantoja aunque sí estarían atravesando una crisis tan grave que al conocer a este chico Irene se dio cuenta de que tenía que dar el paso de romper su matrimonio.

Sin embargo, fuentes cercanas a la sevillana aseguran que aunque conocía a Guillermo hace tiempo -ya que fue quién les instaló el cesped artificial a Kiko y a ella en su casa en 2020- no fue hasta septiembre, días después de anunciar el fin de su relación con el dj cuando dieron un paso más en su incipiente romance.

Kiko Rivera / El periódico

Además, las periodistas Lorena Vázquez e Isabel Rábago han revelado que el joven, que también se habría separado de su mujer recientemente y que tendría un hijo adolescente, habría 'compaginado' a Irene en un principio con otras dos chicas, muy sorprendidas al descubrir que es el nuevo amor de la exnuera de Pantoja.

Capítulos por escribir

Una historia de amor de la que todavía parece que nos quedan muchos capítulos por escribir, y a la que Kiko no ha reaccionado públicamente, aunque según han contado en 'Espejo Público' estaría muy afectado y dolido porque Guillermo es una persona del entorno de ambos, no una persona que haya conocido ahora.

'Con la mosca detrás de la oreja' porque las fechas no le cuadran, el hermano de Isa Pi estaría "con el calendario en la mano" porque no entiende cómo Irene ha rehecho su vida tan pronto y cómo no ha sido más discreta con esta nueva relación estando tan reciente su ruptura.

Informaciones a las que la influencer da la callada por respuesta. Horas después de emitir un comunicado pidiendo respeto por la intimidad de Guillermo y reivindicando que es una persona anónima, la andaluza ha reaparecido ante las cámaras tranquila y luciendo una tímida sonrisa, aunque ha preferido no pronunciarse sobre el revuelo que se ha creado en torno a su relación con Guillermo, ni confesar cómo se ha tomado la reacción de Kiko al enterarse de lo pronto que ha rehecho su vida amorosa.