La reacción de Lucas sobre su supuesta agresión física a Andy en Mérida

Apenas una semana después del concierto de despedida de 'Andy y Lucas' en el Palacio de Vistalegre de Madrid ante la separación del grupo después de 20 años juntos por los problemas de corazón de Lucas, surgen nuevas informaciones que confirmarían la mala relación de Andy y de su compañero que tanto han intentado tapar los artistas en los últimos meses.

Una tensión que habría provocado un grave episodio antes de su actuación en Mérida el pasado mayo que ahora ha destapado 'Fiesta'. Según el programa presentado por Emma García, ese día Lucas se habría "vuelto loco", habría agredido físicamente a Andy por celos -por su buena relación con el resto de su staff de trabajo- y habría estado a punto de romperle el abductor, por lo que el cantante habría tenido que ir al hospital.

Algo que el propio Andy habría relatado a la reportera Arabella Otero, que también ha mostrado imágenes en exclusiva de la pierna del gaditano amoratada, y que ha revelado que tras su separación sospecha que su ya excompañero Lucas no le va a pagar su último concierto juntos.

Horas después de este sorprendente y delicado testimonio, Andy se ha ponía en contacto con el periodista Javier de Hoyos, copresentador de 'D'Corazón' en TVE, para negar la mayor: "No existió agresión, esas marcas me las hice yo jugando al fútbol. Esto no es normal, tengo a mi familia asustada. No es cierto que yo dijera que hubo agresión, es falso. Lucas no me tocó. Yo tenía una lesión de hacer deporte que empeoró ese día. Es falso que nos pegásemos" ha asegurado.

Callada por respuesta

Y mientras Andy se ha apresurado a desmentir su presunta pelea con Lucas, éste ha reaccionado de una manera tan inesperada como llamativa. Lejos de defenderse de las acusaciones, dar su versión de lo sucedido, y responder a su excompañero, el andaluz ha dado la callada por respuesta y ha entrado a su domicilio haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa.

Un silencio que también mantiene su mujer, María José, que tampoco ha querido salir en defensa de Lucas para aclarar qué hay de cierto en que agredió a Andy y a punto estuvo de romperle el abductor.