Televisión
Lucas, de Andy y Lucas, evita la polémica tras la supuesta agresión en Mérida
La separación del dúo tras 20 años de carrera se ha visto empañada por un sinfín de informaciones y testimonios
Tras semanas de rumores y declaraciones cruzadas, Lucas González ha decidido mantenerse al margen de la polémica con su excompañero Andy Morales, refugiándose en el apoyo de su familia. La separación profesional del dúo Andy y Lucas, tras más de 20 años de carrera conjunta, se ha visto empañada por un sinfín de informaciones y testimonios contradictorios sobre una supuesta agresión entre ambos antes de uno de sus últimos conciertos. Aunque en un principio Andy insinuó que había existido un forcejeo, posteriormente rectificó y negó categóricamente cualquier tipo de violencia, asegurando que su lesión se produjo jugando al fútbol.
En este complicado contexto, Lucas ha reaparecido en público junto a su esposa, María José, quien también se ha visto salpicada por la polémica tras las informaciones que la vinculan sentimentalmente con el que fuera representante y productor del dúo, un episodio que, según diversas fuentes, habría marcado el inicio del distanciamiento entre los artistas. Cuestionado por las cámaras sobre su relación actual con su excompañero tras la supuesta pelea que habría tenido lugar, el cantante prefiere no entrar en polémicas.
Mientras tanto, Andy también ha bajado el tono de sus declaraciones, negando que existiera una agresión y reafirmando que no desea continuar con el cruce de acusaciones. Ambos parecen optar por el silencio como vía para cerrar la polémica que ha puesto fin a una de las parejas musicales más emblemáticas del pop español.
