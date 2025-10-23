Anabel Pantoja reacciona a la exclusiva de Irene Rosales revelando que era más madre que esposa de Kiko Rivera

En el punto de mira por los rumores de infidelidad a Kiko Rivera tras salir a la luz la incipiente relación que mantiene con un empresario sevillano llamado Guillermo, que se habría fraguado durante varios meses y que habría empezado antes de anunciar su separación del hijo de Isabel Pantoja, Irene Rosales ha roto su silencio en portada de la revista 'Semana'.

Dejando claro que nunca ha sido desleal al Dj y que su romance con su nueva ilusión surgió cuando ya había roto su matrimonio, la influencer ha abierto su corazón como nunca y ha revelado que la principal razón de su ruptura con Kiko fue que habían dejado de ser pareja para convivir como familia, y ella había ejercido más de madre que de esposa en los últimos años.

Sin embargo, no se arrepiente de todo lo vivido al lado del hijo de la tonadillera, y solo tiene buenas palabras para su exmarido, al que confiesa que quiere muchísimo y al que le desea todo lo mejor.

Una inesperada exclusiva a la que Kiko no ha reaccionado públicamente por el momento -aunque se rumorea que le habría sentado fatal que Irene hablase, y estaría pensando cómo responderle- y sobre la que Isa Pantoja no ha querido decir nada en su reaparición ante las cámaras a punto de cumplirse dos meses de la separación de su hermano.

También al margen quiere mantenerse Anabel Pantoja. A pesar de que la sevillana ha revelado que los únicos miembros de la familia Rivera Pantoja con los que tiene relación con ella y Cayetano Rivera, la influencer ha dado la callada por respuesta a si ha leído la exclusiva de Irene, qué le parece que haya hablado con pelos y señales de su separación de Kiko, y si se imaginaba conociéndola como la conoce que sería capaz de dar una entrevista así.

Sin embargo, y a pesar de su silencio, el subcosciente parece haber 'traicionado' a la sobrina de Isabel Pantoja, que no ha podido evitar una mueca abriendo los ojos desorbitados con una ligera sonrisa cuando ha escuchado si cree que Irene era más madre que esposa de su primo.