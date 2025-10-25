Televisión
Anabel Pantoja habla de su tía Isabel Pantoja en la fiesta de Halloween de Susana Molina: "Me da consejillos"
Vestida de Miércoles Addams, la influencer se muestra feliz por su paso por 'Bailando con las estrellas', pero evita confirmar la supuesta mudanza de la tonadillera a Canarias y no quiere opinar sobre la nueva relación de Irene Rosales ni la situación de Kiko Rivera
Anabel Pantoja se vistió de 'Miércoles Adams' este viernes para asistir a la fiesta de Halloween de su amiga, Susana Molina y allí habló con la prensa sobre su participación en 'Bailando con las estrellas'.
Feliz por el concurso que está haciendo, la influencer ha desveló que su tía, Isabel Pantoja, está "bien, apoyándome como siempre en todo y dándome consejillos". Siempre pendiente de lo que hace, la tonadillera le dice "que lo disfrute, que intente transmitir mi alegría, mi diversión, que tampoco me voy a ir al rey león, que de aquí el programa acaba y nos vamos a nuestra casa todos, que no me marque por si me dan una puntuación de un 5, que tire para adelante".
Sin embargo, la sobrinísima se mostró reacia a confirmar si es cierto que la artista se ha marchado a las Islas Canarias tras desprenderse de la finca a la que ha estado ligada prácticamente toda su vida: "Mi amor, yo te contesto de mis cosas, de mis bailes y de mi disfrace, pero genial".
Lo mismo ocurrió cuando se le preguntó por la nueva relación sentimental de Irene Rosales con Guillermo. Anabel solo confirmó que "estamos todos felices y súper bien", pero no quiso opinar sobre la situación de su primo, Kiko Rivera, tras su separación.
